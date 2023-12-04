الصور الأولى من جنازة الفنان الراحل أشرف عبدالغفور

توافد عدد كبير من نجوم الفن والإعلام على مسجد الشرطة بالشيخ زايد؛ لحضور جنازة الفنان الراحل أشرف عبدالغفور، ودعم ومساندة ابنته الفنانة ريهام عبدالغفور، بعد أن تعرض لحادث سير مساء أمس.

جنازة الفنان أشرف عبدالغفور

وحرص مجلس نقابة المهن التمثيلية، برئاسة الدكتور أشرف زكي نقيب المهن التمثيلية، على الوجود مبكرا، كما تواجد الفنان إيهاب فهمي وبسمة والإعلامي عمرو الليثي وعدد كبير من النجوم.

وشهد الوسط الفني حالة من الحزن الشديد بعد إعلان وفاة الفنان أشرف عبدالغفور، وانهارت ابنته الفنانة ريهام عبدالغفور فور وصولها المستشفى وتلقيها خبر وفاة والدها، وظل يرافقها إلى الآن في المستشفى عدد من الفنانين لمواساتها، فى مقدمتهم الفنان أحمد السعدني، الفنان إيهاب فهمي، والفنانة القديرة سلوى محمد علي، والفنانة لقاء الخميسي، وغيرهم.

ونعت النجمة ريهام عبدالغفور، والدها الفنان القدير أشرف عبدالغفور، الذي رحل عن عالمنا مساء أمس الأحد، إثر حادث سير مروع على طريق إسكندرية الصحراوي، بكلمات مؤثرة، عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك".

وشاركت ريهام بصورة تجمعها بوالدها الفنان الراحل أشرف عبدالغفور، وعلقت قائلة: "إن العين لتدمع وإن القلب ليحزن وإنا على فراقك لمحزونون، ولا نقول إلا ما يرضى ربنا، إنا لله وإنا إليه راجعون.. مش مصدقة والله إني بكتب عنك انت كده".