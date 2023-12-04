الإثنين 04 ديسمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

علاج 2064 مواطنًا ضمن قوافل حياة كريمة فى البحر الأحمر

قوافل حياة كريمة
قوافل حياة كريمة العلاجية

أعلنت مديرية الشئون الصحية بالبحر الأحمر عن إجراء الكشف الطبى وصرف العلاج لـ2064 مواطنًا بقرى ومدن البحر الأحمر، من خلال 8 قوافل علاجية تابعة لمبادرة "حياة كريمة".

وأكدت مديرية الصحة، فى بيان لها اليوم، أنه تم تنفيذ القوافل الطبية على مستوى مدن المحافظة، وذلك لرفع الوعى الصحى للمواطنين وتقديم أوجه الرعاية المتكاملة للكشف المبكر عن الأمراض، وإمكانية علاجها فى أسرع وقت ممكن، مع تقديم كافة الخدمات العلاجية والأدوية بالمجان لمواطنى المحافظة.

8 قوافل طبية متكاملة خلال شهر نوفمبر

ونفذ فريق قوافل محافظة البحر الأحمر 8 قوافل طبية متكاملة خلال شهر نوفمبر، على مدار 16 يوما، فى الوحدات التابعة لإدارات غارب والقصير ومرسى علم والشلاتين وسفاجا ضمن مبادرة "حياة كريمة".

وأكد الدكتور أحمد الصاوى، مدير إدارة القوافل بمديرية الصحة بالبحر الأحمر، أنه قد تم الكشف وصرف العلاج لعدد 2064 حالة، وعمل تحاليل الدم والطفيليات لعدد 346 حالة، وتم عمل الكشف المبكر لأمراض الضغط والسكر والأمراض المزمنة لعدد 244 حالة، موضحًا أن التخصصات التى شملتها المبادرة هى: جراحة- نساء وتوليد- باطنة- تنظيم الأسرة- الأسنان- الأطفال- العظام.

فتح ملفات لـ4951 أسرة بالبحر الأحمر ضمن خطة التطوير للمراكز الصحية

في سياق آخر، أعلنت مديرية الشئون الصحية بمحافظة البحر الأحمر عن تحقيقها 4951 تسجيل ملفات أسر، ضمن مبادرة تطوير وحدات ومراكز الرعاية الأولية بالبحر الأحمر، حتى الآن، بالمناطق المحددة بالمحافظة.

وكشف الدكتور أحمد جلال، مدير إدارة الرعاية الأساسية بمديرية الصحة بالبحر الأحمر، عن أنه تم انشاء 1149 ملفا بإدارة الغردقة، 1046 بإدارة رأس غارب، 1032 بإدارة سفاجا، 679 بإدارة القصير، 5000 بإدارة مرسى علم، 500 ملف بإدارة الشلاتين.

فيما أكدت الدكتورة هديل يحيى، مدير إدارة التدريب ومدارس التمريض بالمديرية، مشاركة طلاب مدرسة التمريض بالغردقة في عملية التسجيل الطبى لإنشاء ملفات طب الأسرة، إلى جانب قيامهم بالأعمال التمريضية، مبينة أن ذلك يأتي سعيًا لتطوير الأداء التمريضي بما ينعكس على توفير أفضل خدمة للمنتفعين، والتي تعتبر من أهم أهداف التغطية الصحية الشاملة.

حياة كريمه البحر الاحمر القوافل الطبية محافظة البحر الأحمر الغردقة الخدمات العلاجية

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