الإثنين 04 ديسمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

تحقيقات ومتابعات

حكاية وطن.. كيف مكنت القيادة السياسية المرأة المصرية اجتماعيًا

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية

نجحت الحكومة المصرية تحت قيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي، من تحقيق التمكين الاجتماعي للمرأة المصرية، وذلك من خلال مساعدة السيدات على الحصول على حقوقهن في المجالات المختلفة وتوفير خدمات التعليم والصحة للمرأة، ومساندة المرأة التي تعيش في ظروف صعبة بما في ذلك المرأة المسنة والمعاقة، وتمكين الشابات وزيادة مشاركتهن الاجتماعية.

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التعليم

ارتفعت نسبة الإناث المقيدات بالتعليم العالي إلى 49.4% عام 2021- 2022، مقارنة بـ 45.4% عام 2013- 2014، وارتفعت نسبة الإناث المقيدات بالدراسات العليا لتصل إلى 58.8% عام 2021 – 2022 مقارنة بـ 0.45% عام 2013- 2014، وانخفضت نسبة التسرب من التعليم بين الإناث في المرحلة الابتدائية لتصل إلى 0.18% عام 2021/2022، مقابل 0.45% عام 2013- 2014.

صحة المرأة

تم فحص أكثر من 35.6 مليون سيدة من خلال المبادرة الرئاسية لدعم صحة المرأة المصرية، وفحص أكثر من 1.8 مليون سيدة خلال مبادرة العناية بصحة الأم والجنين، فضلًا عن مليوني سيدة مستفيدة من منظومة التأمين الصحي الشامل منذ إطلاقها بنسبة 49.3% من إجمالي المستفيدين.

وتم مد 70 ألف سيدة حامل للمرة الأولى أو لديها طفل واحد بمواد غذائية أو توعيتها صحيًا شهريًا، بإجمالي تكلفة تقترب من 200 مليون جنيه، علاوة على تنفيذ أكثر من 9.3 مليون زيارة طرق أبواب للتوعية السرية، بأهمية تنظيم الأسرة من خلال برنامج 2 كفاية.

تكافل وكرامة

وبلغت نسبة السيدات المستفيدات من برنامج تكافل وكرامة 75% بواقع 35 مليون سيدة، فيما تحصل 6 ملايين سيدة على معاشات تأمينية بنسبة 58% من إجمالي أصحاب المعاشات، و3 ملايين سيدة مؤمن عليها بنسبة 23% من المؤمن عليهم، بجانب مليار جنيه من صندوق تأمين الأسرة لتغطية أحكام النفقة لأكثر من 224 ألف سيدة من المطلقات والمهجورات.

المرأة المعيلة

تم تقديم دعم بقيمة 3.6 مليارات جنيه سنويًا لدعم السيدات المعيلات بإجمالي 744 ألف سيدة، علاوة على استخراج مليون بطاقة رقم قومي للنساء الأولى بالرعاية خلال 6 سنوات، وما يزيد على 500 ألف فتاة مستفيدة من برنامج الحفاظ على كيان الأسرة المصرية،" مودة" فضلَا عن تأهيل 15 ألف رائدة اجتماعية للتوسع في برنامج " وعي" للتنمية الأسرية والمجتمعية.

حكاية وطن المرأة المصريه الرئيس عبد الفتاح السيسي التمكين الاجتماعى للمرأة السيدات

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