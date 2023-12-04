"قومي المرأة" ببني سويف ينفذ أمسيات الأسرة المصرية بقرية اهوة

أعلن المجلس القومي للمرأة فى بنى سويف، تنفيذ فعاليات أمسيات الأسرة المصرية التى تقام علي هامش الحملة الممتدة لطرق الأبواب بعنوان "بلدى أمانة"، حيث استهدفت الأمسيات 700 من بينهم 400 من السيدات و100 من الرجال و200 من الأطفال وذلك بقرية اهوة التابعة لمركز بنى سويف.

وأكدت نرمين محمود مقررة فرع المجلس القومي للمرأة ببني سويف أن الأمسيات تشمل عدة أنشطة من بينها عروض فنية ثقافية تتناول الرسائل الأساسية للحملة، والتي تمت صياغتها بأسلوب مبسط لتنطلق على لسان الاراجوز، والعرائس المتحركة بهدف تشكيل حوار تفاعلى مباشر مع الجمهور كما تشمل الأمسيات علي إنشاد ديني وأغاني وطنية، وعلى هامش العروض تم عمل مسابقات وتوزيع هدايا عينية علي الاطفال والسيدات.

تنفيذ فعاليات أول أيام الحملة الثانية "بلدي أمانة"

وأشارت مقررة فرع المجلس القومي للمرأة، إلي تنفيذ فعاليات أول أيام الحملة الثانية ضمن الحملة الممتدة لطرق الأبواب تحت عنوان "بلدي أمانة"، والتى استهدفت 12 ألفا و979 من السيدات والرجال والأطفال، بقرى وأحياء مراكز المحافظة علي التوازي بمراكز بنى سويف وإهناسيا بعدد 2500 زيارة.

وأوضحت مقررة فرع المجلس القومي للمرأة ببنى سويف، إن الحملة تستهدف تعزيز النظرة الإيجابية للمستقبل، وشرح دور المشروعات القومية الكبري فى تحقيق التنمية المنشودة لتحسين جودة الحياة لجميع المواطنات والمواطنين، ورفع الوعي بالتحديات التي يواجهها المجتمع، خاصة في ظل الأزمات العالمية.

جاء ذلك بمشاركة رائدات المجلس وميسرات مجموعات الإدخار والإقراض الرقمي ومجموعة من الشباب المتطوعين وميسرات مبادرة "دوى" لتمكين الفتيات، علاوة على مشاركة القيادات الدينية من الشيوخ والقساوسة المشاركين بجلسات الدوار والواعظات والراهبات عضوات مبادرة سفيرات المحبة والسلام.

جدير بالذكر أن المرحلة الجديدة من الحملة الممتدة لطرق الأبواب "بلدي أمانة" يتم تنفيذها بعدد من قري محافظات مبادرة حياة كريمة ومبادرة تنمية الأسرة المصرية وعدد من القري المختارة من خارج المبادرة.