الإثنين 04 ديسمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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مسئولة الجناح الإماراتى فى إيديكس 2023 لـ السيسى: "مصر هى أمى وشعبنا كله يحبها"

الرئيس عبدالفتاح
الرئيس عبدالفتاح السيسي

قام الرئيس عبدالفتاح السيسي بجولة تفقدية في أجنحة المعرض الدولي الثالث للصناعات الدفاعية والعسكرية إيديكس 2023، حيث زار الرئيس جناح دولة الإمارات، والتقى بالمسئولين عن الجناح الإماراتي.

من ناحيتها، أعربت منى أحمد الجابر، المسئولة عن الجناح الإماراتي بالمعرض، عن تقديرها وحبها لمصر، قائلة: "مصر هى أمي، وشعب الإمارات كله يحب مصر، وحضورنا يؤكد العلاقة القوية بين مصر والإمارات".

الرئيس السيسي يتفقد أجنحة معرض إيديكس 2023

وقد قام الرئيس عبدالفتاح السيسي بجولة تفقدية في أجنحة المعرض الدولي الثالث للصناعات الدفاعية والعسكرية إيديكس 2023.

 

الرئيس عبد الفتاح السيسي المعرض الدولي الثالث إيديكس 2023 الجناح الإماراتي الرئيس السيسي

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