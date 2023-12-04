الإثنين 04 ديسمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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الرئيس السيسى يتفقد طائرات الاستطلاع بمعرض "إيديكس 2023"

الرئيس السيسي يتفقد
الرئيس السيسي يتفقد طائرات الاستطلاع

تفقّد الرئيس عبدالفتاح السيسي الصناعات العسكرية من مصنع "قادر"، التابع للهيئة العربية للتصنيع، ومنها طائرة استطلاع دون طيار، وذلك خلال تفقده معرض "إيديكس 2023".

الرئيس السيسى يتفقد معرض "إيديكس 2023"

معرض «إيديكس» تنظمه مصر كل عامين بناءً على رؤية القيادة السياسية، ممثلة فى توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسى بضرورة وضع مصر على خريطة الدول المنظمة لمعارض السلاح عالميًا.

ويعد المعرض الوحيد المتخصص بقطاع الصناعات العسكرية على مستوى القارة الإفريقية، ويجمع كبرى الشركات المحلية والعالمية في مجالات الدفاع والتسليح «البرية- البحرية- الجوية»، ويمثل تجمعًا دوليًا لتبادل الرؤى والخبرات، فضلا عن أنه فرصة مهمة لعرض المنتجات العسكرية المصرية ليكون بمثابة العبور إلى الأسواق الإقليمية والعالمية.

الرئيس عبد الفتاح السيسي الصناعات العسكرية العربية للتصنيع إيديكس 2023 طائرة استطلاع

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