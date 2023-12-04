"حكاية وطن".. الصعيد يشهد تطورا في عهد الرئيس السيسي

اهتم الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية بمحافظات الصعيد، اهتمامًا كبيرًا حيث وضع الصعيد على مقدمات أولوياته من خلال تنفيذ العديد من المشروعات فى كافة القطاعات المختلفة مما كان له الأثر الكبير في حياة المواطن وتغيرت بحياته إلى الأحسن بفضل تلك المشروعات، وتصحيح الاختلالات والفجوة التنموية التي أثرت على هذه المحافظات على مدار سنوات عديدة.

بلغت استثمارات الحكومة داخل الصعيد فى عهد الرئيس عبد الفتاح السيسي، 1.8 تريليون جنيه من إجمالي 7 تريليونات جنيه من الاستثمارات التى يتم تنفيذها أو يتم استكمال تنفيذها على مستوى الجمهورية فى الفترة من 2014 -2023، مما يظهر ويؤكد أن ربع الاستثمارات الكلية التى أنفقتها الدولة تم تخصيصها لمحافظات الصعيد لتنفيذ تلك المشروعات، فالرئيس عبد الفتاح السيسي وقع على القانون 157 لسنة 2018 الخاص بإنشاء هيئة تنمية الصعيد بعد إقراره من مجلس النواب.

قطاع الطرق والكباري والمحاور

يأتي من أهم القطاعات التي شاهدتها محافظات للصعيد الاهتمام بتنفيذ الطرق والكباري ومحاور جديدة لخدمة مواطني تلك المحافظات بتكلفة بلغت 50 مليار حنيه، وذلك لدعم البنية التحتية لشبكات الطرق وزيادة الاستثمار وتسهيل حركة النقل والبضائع بين المناطق الصناعية داخل المحافظات وربطها بباقي محافظات الجمهورية.

فقطاع الطرق والمحاور يعد ضمن المشروعات التنموية والخدمية التى شاهدتها تلك المحافظات والترويج للنشاط الزراعي والصناعي والتجاري من خلال كباري وأنفاق ومحاور مرورية جديدة مما يجعلها نقلة كبيرة لأهالي تلك المحافظات، وبفضل تلك المحاور الجديدة فتحت آفاق الاستثمار وبناء مناطق صناعية جديدة وتوفير فرص عمل للشباب.

قطاع السكك الحديدية

شهد قطاع السكك الحديدية داخل الصعيد اهتمامًا كبيرًا بعد توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بتطويره بشكل يليق بالمواطن المصري، حيث تم تنفيذ مشروعات فى قطاع السكك الحديدية بتكلفة 32 مليار جنيه وذلك من خلال تطوير البنية الأساسية لمحطات السكك الحديدية داخل محافظات الصعيد، وتطوير شامل للمزلقانات



مبادرة حياة كريمة

تعتبر المبادرة الرئاسية حياة كريمة من أهم المبادرات فى تاريخ الإنسان المصري والتى أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، وذلك من أجل التنمية داخل جميع محافظات الجمهورية، ومن بينهم محافظات الصعيد، فمبادرة حياة كريمة بلغت تكلفتها 180 مليار جنيه، وعملت على إحداث نقلة كبيرة في جميع الخدمات والقطاعات الحيوية والخدمية داخل قرى الريف المصري فى كافة القطاعات مثل مياه الشرب والصرف الصحي والتعليم والري والصحة والشباب والرياضة والمجمعات الخدمية والكهرباء والزراعة والسكن الكريم والطرق وتحسين البيئة والغاز.

حيث استهدفت المبادرة الرئاسية تحقيق تنمية ريفية شاملة للقرى بما يتناسب مع النهضة العمرانية والاقتصادية التي شهدتها مصر خلال السنوات القليلة الماضية.



قطاع الصناعة

اهتمت الحكومة بالصناعة داخل محافظات الصعيد تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، من أجل توفير فرص عمل للشباب داخل تلك المحافظات، وبلغت تكلفة الاستثمار في قطاع الصناعة بالصعيد ما يقرب من 72.5 مليار جنيه، وذلك من خلال إنشاء المجمعات الصناعية، وبناء الآلاف المصانع الجديدة مما أدى إلى توفير فرص عمل للشباب فى كافة محافظات الصعيد وزيادة الاستثمار ومعدلات الإنتاج، وساهمت الطفرة فى قطاع الصناعة بالصعيد فى النهوض بالصناعة الوطنية ودفع عجلة التنمية.

قطاع الصحة

اهتمت الدولة بالمنظومة الصحية داخل محافظات الصعيد اهتمامًا كبيرا بعد تولي الرئيس عبد الفتاح السيسي، من خلال تنفيذ العديد من المشروعات بالقطاع الصحي لخدمة المواطن حيث بلغت التكلفة 42 مليار جنيه من خلال إنشاء العديد من المستشفيات وتزويدها بأحدث الإمكانيات لخدمة المواطن المتردد، وإنشاء وحدات صحية جديدة داخل القري، وتوفير الرعاية الصحية الشاملة لأهالي الصعيد والتي تليق بيهم، وإطلاق العديد من المبادرات الرئاسية والقوافل الطبية الشاملة.



قطاع الإسكان والمدن الجديدة

شهد محافظات الصعيد تنمية كبيرة وجهود حققتها الدولة فى قطاع الإسكان والمدن الجديدة، بتكلفة بلغت 41.5 مليار جنيه، ما أجل تحسين نوعية الحياة للمواطنين داخل للصعيد من خلال إنشاء مدن جديدة والالاف من الوحدات السكانية الجديدة وافتتاح العديد من مشروعات الإسكان، مما يؤكد حرص الدولة على تقديم كافة الخدمات للمواطنين بصعيد مصر، وتوفير فرص عمل مباشرة وغير مباشرة للشباب.



قطاع مياه الشرب والصرف الصحى

نفذت الدولة العديد من المشروعات فى قطاع مياه الشرب والصرف الصحى بصعيد مصر بتكلفة 45 مليار جنيه من خلال تحسين نوعية المياه وترشيد استخدامات المياه وإنشاء محطات كبرى من أجل وصول كوب مياه نظيف إلى المواطنين داخل صعيد مصر، وإعادة تطوير ورفع كفاءة العديد من المحطات، من أجل زيادة الطاقة الإنتاجية لاستيعاب الزيادة السكانية، واهتمام المبادرة الرئاسية حياة كريمة بهذا القطاع، بالإضافة إلي إنشاء محطات للصرف الصحي.



قطاع الكهرباء

شهدت محافظات الصعيد اهتماما كبيرا من الدولة بقطاع الكهرباء بعد سنوات من المعاناة والتهميش على مدار سنوات ماضية، حيث نجحت الدولة في عهد الرئيس عبد الفتاح السيسي فى تنفيذ العديد من المشروعات من خلال إنشاء محطات كهرباء جديدة عملاقة وتحقيق تقدم كبير فى توفير التغذية الكهربائية حيث بلغت إجمالى تلك المشروعات 100 مليار جنيه، فالاهتمام بقطاع الكهرباء زاد من اهتمام الحكومة بقطاع المشروعات الخدمية والاستثمارية داخل الصعيد.



قطاع الري والزراعة

اهتمت الحكومة تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية بالري والزراعة اهتمامًا كبيرًا من أجل الفلاح داخل محافظات الصعيد بتنفيذ العديد من المشروعات والتي بلغت تكلفتها 17 مليار جنيه حيث عملت على توفير فرص عمل من خلال استصلاح أراضي جديدة وتوفير الأسمدة المدعمة، بالإضافة إلي تأهيل وتبطين الترع والذي يعد من أهم المشروعات التي نفذتها الدولة، وتأهيل المساقى، وتطبيق نظم الرى الحديث، وتنفيذ شبكات الصرف المغطى وغيرها من المشروعات.

