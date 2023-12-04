تحذير مهم لقائدى السيارات.. الأرصاد تكشف تفاصيل حالة طقس اليوم

حذرت الهيئة العامة للأرصاد الجوية المواطنين وقائدي المركبات من الشبورة المائية صباحًا، مشيرة إلى وصولها حد الضباب على بعض الطرق الزراعية.

وقالت الهيئة في بيان لها عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" إن ظاهرة الشبورة المائية تتكون على الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية المؤدية من وإلى مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء وشمال الصعيد.

وأوضحت هيئة الأرصاد أن الشبورة المائية صباحًا يُصاحبها انخفاضًا كبيرًا في مستوى الرؤية الأفقية وقد تنعدم على بعض الطرق.

ونوّهت الهيئة العامة للأرصاد الجوية على قائدي المركبات القيادة بالهدوء تام أو تأجيل السفر إن لم تكن هناك أهمية قصوى.

وأعلنت الهيئة عن توقعاتها لحالة الطقس اليوم الإثنين على كل أنحاء البلاد، حيث يسود طقس مائل للحرارة تحت أشعة الشمس، لطيف في الظل أثناء ساعات النهار على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية وشمال الصعيد، حار على جنوب الصعيد وجنوب سيناء، مائل للبرودة ليلًا على أغلب الأنحاء.

وأشارت الأرصاد إلى وجود فرص لسقوط أمطار خفيفة بنسبة حدوث (30% تقريبًا)، على مناطق من جنوب سلاسل جبال البحر الأحمر على فترات متقطعة.

وأوضحت الأرصاد في بيان حالة البحر المتوسط، حيث تكون حالته من خفيف إلى معتدل، وارتفاع الأمواج من (1 إلى 1.5) متر، واتجاه الرياح شمالية شرقية إلى شمالية غربية.

وأضافت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، أن البحر الأحمر تكون حالته من خفيف إلى معتدل، وارتفاع الأمواج من (1 إلى 1.5) متر، واتجاه الرياح شمالية غربية.

درجات الحرارة المتوقعة اليوم الإثنين 4 ديسمبر

القاهرة العظمى 25 درجة والصغرى 18.

الإسكندرية العظمى 24 والصغرى 13.

مطروح العظمى 23 درجة والصغرى 12.

سوهاج العظمى 27 درجة والصغرى 10.

قنا العظمى 28 درجة والصغرى 11.

أسوان العظمى 30 درجة والصغرى 15.