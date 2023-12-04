الإثنين 04 ديسمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

توك شو

خبير عسكرى: يجب محاكمة نتنياهو جنائيًا بسبب المجازر التي يقوم بها بغزة

نتنياهو
نتنياهو

قال العميد إلياس حنا، خبير عسكري، إنه يجب محاكمة  بنيامين نتنياهو، رئيس وزراء إسرائيل، جنائيًا لأن ما يقوم به على الأرض لا يتناسب مع أهدافه العسكرية المعلنة ولكنه يعمل على تهجير المواطنين من منازلهم. 

وأكد خلال تصريحاته لقناة "القاهرة الإخبارية"، أن نتنياهو يعاني من تخبط في أفعاله لان من يقاتل المقاتلين لديه أمرين إما دخول الأنفاق وهو ما رفضه، أو الضغط على المقاتلين ليخرجوا من الأنفاق، ولكنه يقوم بالمجازر ويصب كل غضبه على المواطنين والأطفال.

نتنياهو يقوم بعمل مجازر ضد الإنسانية

وأوضح أن نتنياهو يقوم بعمل مجازر ضد الإنسانية وعلى المدى الطويل سيحاسبه القانون كما أنه يكسر معنويات جيشه وهي من الصعب بنائها.

خبير عسكري محاكمة بنيامين نتنياهو مجازر ضد الانسانية أهدافه العسكرية

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