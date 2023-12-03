الأحد 03 ديسمبر 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

سفيرة مصر بأرمينيا: مشاركة جاليتنا في الانتخابات الرئاسية عكس حبهم الشديد لوطنهم

إنتخابات الرئاسة
إنتخابات الرئاسة

أكدت السفيرة سيريناد سليمان جميل، سفيرة مصر لدى جمهورية أرمينيا، اهتمام أبناء الجالية بالإدلاء بأصواتهم في الانتخابات الرئاسية لعام 2024 وقدومهم من كل أنحاء البلاد للتصويت بمقر البعثة الدبلوماسية بالعاصمة يريفان، ما عكس حبهم الشديد لوطنهم ووعيهم بأهمية المشاركة الإيجابية وأداء واجبهم تجاه مصر في هذا الاستحقاق الدستوري الهام.

وأضافت السفيرة سيريناد، في تصريح خاص لوكالة أنباء الشرق الأوسط، اليوم الأحد، أن العملية الانتخابية سارت بانتظام وسهولة ودون أي عوائق خلال الثلاثة أيام على التوالي، مشيرة إلى أن اليوم الثالث والأخير شهد تدفق المواطنين على مقر البعثة لكونه يوم الراحة الأسبوعية بأرمينيا، مثمنة الأجواء الوطنية التي تشهدها العملية الانتخابية ورفع المواطنين لأعلام مصر التي زينت محيط السفارة.

إصرار أبناء الجالية من كبار السن على الحضور والتصويت

وأشادت بإصرار أبناء الجالية من كبار السن على الحضور والتصويت؛ رغبة منهم في التأكيد على ارتباطهم بمصر وتقديم أي مساهمة من شأنها رفعة الوطن وصناعة مستقبل أفضل، لافتة إلى أن السفارة بيريفان قد عقدت لقاءات مع المواطنين قبل الانتخابات وشجعتهم عبر مواقع التواصل الاجتماعي على النزول والمشاركة في الانتخابات الرئاسية، بجانب الإجابة على كل استفساراتهم.

أبناء مصر بأرمينيا ضربوا أروع الأمثلة في الوطنية

txt

"المصريين أهمه".. تقاليع المصريين في الخارج ثالث أيام انتخابات الرئاسة (صور)

txt

وزيرة البيئة تدلى بصوتها فى انتخابات الرئاسة 2024 بمقر لجنة دبى

وشددت السفيرة سيريناد على أن أبناء مصر بأرمينيا ضربوا أروع الأمثلة في الوطنية والانتماء من خلال مشاركتهم في الانتخابات الرئاسية، علاوة على كونهم مثالًا مضيئا لوطنهم بالخارج، متقدمة بالشكر للسلطات الأرمينية التي قامت بتأمين محيط السفارة للتيسير على المواطنين المصريين الإدلاء بأصواتهم.

وبروح وطنية يملؤها الفخر والأمل، وفي سلاسة ويسر، يواصل أبناء مصر المغتربون، في اليوم الثالث والأخير لاقتراع المصريين بالخارج في الانتخابات الرئاسية 2024، التوافد إلى مقار اللجان الفرعية بالبعثات الدبلوماسية.

أبناء مصر بأرمينيا السفيرة سيريناد المشاركة في الانتخابات الحضور والتصويت العملية الانتخابية الانتخابات الرئاسية

مواد متعلقة

"المصريين أهمه".. تقاليع المصريين في الخارج ثالث أيام انتخابات الرئاسة (صور)

وزيرة البيئة تدلى بصوتها فى انتخابات الرئاسة 2024 بمقر لجنة دبى

الأكثر قراءة

سر اعتراف قائد إسرائيلى بتفوق المقاومة الفلسطينية عليهم عسكريا (فيديو)

مفاجأة.. من هو الفنان المتسبب في وفاة أشرف عبد الغفور؟

القبض على "كروان مشاكل" بطل فيديو المطبخ الفاضح

"لايف" كشف مكانه.. كيف سقط "كروان مشاكل" فى قبضة الأمن؟

عاجل.. القبض على المتسبب فى وفاة الفنان أشرف عبدالغفور وإصابة زوجته

تفاصيل الحالة الصحية لـ"فاطمة" زوجة الفنان الراحل أشرف عبدالغفور

ﻣﻘﺎﻻﺕ

وائل لطفي

صياحكم طرب!

محمد العسيري

حكايات التقسيم.. المؤامرة مستمرة

محمود خليل

ولا يوم من أيامك!

ماجد حبته

ارتباك الرئيس الفرنسى

جلال حمام

لماذا هذا الالتفاف حول القائد؟

حسين دعسة

حماس تضرب من شمال غزة.. وفرنسا تحاول إنقاذ الهدنة المنهارة

وائل لطفي

المصريون فى الخارج

د.أحمد الخميسى

فى الحب.. والكتابة

صور

وفد المتحدة للخدمات الإعلامية يزور المصابين الفلسطينيين بمصر

فرحة جنونية للاعبى الزمالك بعد الفوز على بيراميدز

محمية بورفؤاد تستقبل الطيور المهاجرة القادمة من أوروبا

محطة تل أبيب

المزيد

عشرات الشهداء والجرحى فى غارات إسرائيلية على قطاع غزة

عاجل.. بعد مجزرة المدنيين.. الاحتلال الإسرائيلى يهدد قادة حماس فى حى الشجاعية بغزة

"القسام" تدمّر 5 آليات إسرائيلية فى دير البلح