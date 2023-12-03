سفيرة مصر بأرمينيا: مشاركة جاليتنا في الانتخابات الرئاسية عكس حبهم الشديد لوطنهم

أكدت السفيرة سيريناد سليمان جميل، سفيرة مصر لدى جمهورية أرمينيا، اهتمام أبناء الجالية بالإدلاء بأصواتهم في الانتخابات الرئاسية لعام 2024 وقدومهم من كل أنحاء البلاد للتصويت بمقر البعثة الدبلوماسية بالعاصمة يريفان، ما عكس حبهم الشديد لوطنهم ووعيهم بأهمية المشاركة الإيجابية وأداء واجبهم تجاه مصر في هذا الاستحقاق الدستوري الهام.

وأضافت السفيرة سيريناد، في تصريح خاص لوكالة أنباء الشرق الأوسط، اليوم الأحد، أن العملية الانتخابية سارت بانتظام وسهولة ودون أي عوائق خلال الثلاثة أيام على التوالي، مشيرة إلى أن اليوم الثالث والأخير شهد تدفق المواطنين على مقر البعثة لكونه يوم الراحة الأسبوعية بأرمينيا، مثمنة الأجواء الوطنية التي تشهدها العملية الانتخابية ورفع المواطنين لأعلام مصر التي زينت محيط السفارة.

إصرار أبناء الجالية من كبار السن على الحضور والتصويت

وأشادت بإصرار أبناء الجالية من كبار السن على الحضور والتصويت؛ رغبة منهم في التأكيد على ارتباطهم بمصر وتقديم أي مساهمة من شأنها رفعة الوطن وصناعة مستقبل أفضل، لافتة إلى أن السفارة بيريفان قد عقدت لقاءات مع المواطنين قبل الانتخابات وشجعتهم عبر مواقع التواصل الاجتماعي على النزول والمشاركة في الانتخابات الرئاسية، بجانب الإجابة على كل استفساراتهم.

أبناء مصر بأرمينيا ضربوا أروع الأمثلة في الوطنية

وشددت السفيرة سيريناد على أن أبناء مصر بأرمينيا ضربوا أروع الأمثلة في الوطنية والانتماء من خلال مشاركتهم في الانتخابات الرئاسية، علاوة على كونهم مثالًا مضيئا لوطنهم بالخارج، متقدمة بالشكر للسلطات الأرمينية التي قامت بتأمين محيط السفارة للتيسير على المواطنين المصريين الإدلاء بأصواتهم.

وبروح وطنية يملؤها الفخر والأمل، وفي سلاسة ويسر، يواصل أبناء مصر المغتربون، في اليوم الثالث والأخير لاقتراع المصريين بالخارج في الانتخابات الرئاسية 2024، التوافد إلى مقار اللجان الفرعية بالبعثات الدبلوماسية.