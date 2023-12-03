الأحد 03 ديسمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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خبير بالشئون الإسرائيلية: جيش الاحتلال سيُجبر على وقف إطلاق النار لهذه الأسباب

جيش الاحتلال
جيش الاحتلال

قال فضل طهبوب، خبير في الشئون الإسرائيلية، إن إسرائيل بدأت تتراجع في الشمال وخسائرها كبيرة جدًا، مشيرًا إلى أن الخلافات بين رئيس وزراء الاحتلال وحكومته كبيرة جدًا.

وأضاف، خلال تصريحاته لقناة "القاهرة الإخبارية"، أن الخلافات في الداخل الإسرائيلي كبيرة جدًا ليس حبًا في فلسطين ولكن بسبب ضياع هيبة الجيش وصورته بالإضافة إلى المحتجزين. 

إسرائيل في موقف صعب

وأكد أن إسرائيل في موقف صعب، وستجبر على وقف إطلاق النار بسبب المظاهرات الدولية خاصة في أمريكا، موضحًا أن نتنياهو يعلم أن بمجرد وقف إطلاق النار والدخول في هدنة، ستسقط حكومته، ولذلك أعلن استمرار الحرب مهما كانت الخسائر. 

خبير الشئون الإسرائيلية وقف إطلاق النار موقف صعب رئيس الوزراء الخلافات الداخل الإسرائيلي

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