خبير بالشئون الإسرائيلية: جيش الاحتلال سيُجبر على وقف إطلاق النار لهذه الأسباب

قال فضل طهبوب، خبير في الشئون الإسرائيلية، إن إسرائيل بدأت تتراجع في الشمال وخسائرها كبيرة جدًا، مشيرًا إلى أن الخلافات بين رئيس وزراء الاحتلال وحكومته كبيرة جدًا.

وأضاف، خلال تصريحاته لقناة "القاهرة الإخبارية"، أن الخلافات في الداخل الإسرائيلي كبيرة جدًا ليس حبًا في فلسطين ولكن بسبب ضياع هيبة الجيش وصورته بالإضافة إلى المحتجزين.

إسرائيل في موقف صعب

وأكد أن إسرائيل في موقف صعب، وستجبر على وقف إطلاق النار بسبب المظاهرات الدولية خاصة في أمريكا، موضحًا أن نتنياهو يعلم أن بمجرد وقف إطلاق النار والدخول في هدنة، ستسقط حكومته، ولذلك أعلن استمرار الحرب مهما كانت الخسائر.