الأحد 03 ديسمبر 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

عالم

لماذا سيفشل مخطط المنطقة العازلة فى حماية أمن إسرائيل؟

نتنياهو
نتنياهو

قال أحد كبار مساعدي رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، إن إسرائيل تريد إنشاء منطقة عازلة داخل غزة لمنع حماس من التجمع بالقرب من حدودها في المستقبل، ولكن يبدو أن هذا المقترح الذي تدعي إسرائيل أنه لتكريس الأمن ومنع حماس من الاقتراب من إسرائيل، لا يلقى قبولا أو مصداقية لدى الولايات المتحدة الأمريكية والدول العربية.

مزاعم الأمن الإسرائيلية مرفوضة فى الولايات المتحدة والدول العربية

وكشفت صحيفة "تليجراف" البريطانية، أن المخطط الإسرائيلي بإنشاء منطقة عازلة في غزة ، أُطلق بعد أيام قليلة من اشتعال الصراع في 7 أكتوبر 2023، ولكن تجددت التصريحات مرة أخرى خلال الساعات القليلة الماضية، حيث قال مارك ريجيف، أحد كبار مستشاري رئيس الوزراء الإسرائيلي، إن إسرائيل تحتاج إلى "غلاف أمني" حول القطاع الساحلي لمنع سكان غزة من الوصول إلى السياج الحدودي سيرًا على الأقدام.

وتابعت أنه حسب ما ورد، أبلغت حكومة نتنياهو بالفعل العديد من الجيران العرب برغبتها في ترسيم جزء من الجانب الفلسطيني من الحدود كجزء من مقترحات لمستقبل الجيب بعد الحرب، ولكن يبدو أن المقترح لم يلق قبول.

وقال ريجيف: "سيكون ذلك شرطا ضروريا لأي واقع ما بعد حماس"، مضيفًا أن إسرائيل تخطط للحفاظ على السيطرة الأمنية الشاملة على المنطقة في المستقبل المنظور بعد انتهاء القتال.

txt

وول ستريت جورنال: نتنياهو يريد إنشاء منطقة عازلة على طول الحدود بين القطاع ومستوطنات غلاف غزة

txt

خبير فلسطينى لـ"الدستور": إسرائيل تريد فرض منطقة عازلة فى غزة

وأصر ريجيف على أن المنطقة العازلة لا تعني "استيلاء إسرائيل على أراض من غزة".

وأوضحت أن ادعاءات إسرائيل بشأن أمنها في المنطقة العازلة، لم يلق أي قبول أو ترحيب في واشنطن، قال جون كيربي، المتحدث الرئيسي باسم البيت الأبيض بشأن الصراع: "نحن لا نؤيد أي تخفيض للحدود الجغرافية لغزة".

وتابعت أن كاميلا هاريس، نائبة الرئيس الأمريكي جو بايدن، وصفت رؤية الولايات المتحدة الخاصة لغزة ما بعد الحرب، قائلة: "نريد أن نرى غزة والضفة الغربية موحدة تحت قيادة السلطة الفلسطينية".

وشددت هاريس أيضًا على مخاوف الولايات المتحدة بشأن ارتفاع عدد الضحايا المدنيين بسبب الهجوم الإسرائيلي أثناء حضورها قمة المناخ Cop 28 في دبي أمس السبت.

وأضافت: "لقد قُتل عدد كبير جدًا من الفلسطينيين الأبرياء، نعتقد أن إسرائيل يجب أن تفعل المزيد لحماية المدنيين الأبرياء".

يأتي هذا فيما يؤكد خبراء أن سيناريو إقامة المنطقة العازلة لن يوفر الحماية لإسرائيل من أي هجمات مستقبلية، وإنما وقف العدوان والانتهاكات المستمرة مع الاعتراف بالحقوق التاريخية للشعب الفلسطيني في إقامة دولته المستقلة على حدود الرابع من يونيو 1967 وعاصمتها القدس الشرقية، باعتبار ذلك الضمان الوحيد لوقف الصراع الفلسطيني - الإسرائيلي ودعم الاستقرار في المنطقة.

غزة حماس إسرائيل عازلة الدول العربية الصراع الإحتلال الإسرائيلي

مواد متعلقة

رفض عربي قوي.. خطة إسرائيل لإقامة منطقة عازلة في غزة تواجه الفشل

خطاب أمريكى شديد اللهجة لـ إسرائيل.. ماذا حدث فى اجتماع كامالا هاريس والسيسى؟

صحف أجنبية.. تدفق كبير للمصريين في الخارج ضمن ختام تصويت الانتخابات الرئاسية

مخاوف إسرائيلية من استمرار حرب غزة.. الخسارة أمام حماس حتمية

عاجل.. "الجارديان" تكشف دوافع الهجوم الإسرائيلى على جنوب غزة

خطاب وزير الدفاع الأمريكى يكشف تهديدات واشنطن لتل أبيب

سر استدعاء وفد الموساد من قطر.. المجندات الإسرائيليات وراء انهيار المفاوضات مع حماس

سحب التأشيرات الأمريكية من الإسرائيليين ووقف الدعم.. تفاصيل ما حدث بين بلينكن ونتنياهو

الأكثر قراءة

القاهرة الإخبارية: 700 شهيد فى قطاع غزة خلال 24 ساعة

عاجل.. ملامح قائمة الأهلى فى مونديال الأندية.. استبعاد سليم وعبدالقادر

خطاب أمريكى شديد اللهجة لـ إسرائيل.. ماذا حدث فى اجتماع كامالا هاريس والسيسى؟

الشوط الأول.. 4 أهداف بين ليفربول وفولهام فى الدورى الإنجليزى

عاجل.. بعد مجزرة المدنيين.. الاحتلال الإسرائيلى يهدد قادة حماس فى حى الشجاعية بغزة

عاجل.. كولر يحسم موقف السولية من قائمة الأهلى بمونديال الأندية

ﻣﻘﺎﻻﺕ

جلال حمام

لماذا هذا الالتفاف حول القائد؟

حسين دعسة

حماس تضرب من شمال غزة.. وفرنسا تحاول إنقاذ الهدنة المنهارة

وائل لطفي

المصريون فى الخارج

د.أحمد الخميسى

فى الحب.. والكتابة

ماجد حبته

لقاء هاريس والرئيس

حسين دعسة

وزير خارجية الأردن: الملك عبدالله الثانى والرئيس السيسى راعيان للسلام والأمن

محاسن السنوسي

مصريون فى الخارج سبقونا فى اختيار الرئيس

منى رجب

الوطنية تتجلى فى تصويت الناخبين المصريين فى الخارج

صور

وفد المتحدة للخدمات الإعلامية يزور المصابين الفلسطينيين بمصر

فرحة جنونية للاعبى الزمالك بعد الفوز على بيراميدز

محمية بورفؤاد تستقبل الطيور المهاجرة القادمة من أوروبا

محطة تل أبيب

المزيد

عشرات الشهداء والجرحى فى غارات إسرائيلية على قطاع غزة

عاجل.. بعد مجزرة المدنيين.. الاحتلال الإسرائيلى يهدد قادة حماس فى حى الشجاعية بغزة

"القسام" تدمّر 5 آليات إسرائيلية فى دير البلح