الأحد 03 ديسمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

سياسي

اتحاد شباب الخارج: الجاليات المصرية قدمت درسا كبيرا في الوطنية والمرأة في مقدمة الصفوف

الدكتور محمود حسين
الدكتور محمود حسين

قال الدكتور محمود حسين، رئيس اتحاد شباب المصريين بالخارج، إن المرأة المصرية دائما تقدم أروع المثل في الوطنية والإخلاص، وذلك ما اتضح للجميع من خلال مشاركتها الكبيرة في التصويت في الانتخابات الرئاسية بالخارج.

وأوضح رئيس اتحاد شباب المصريين بالخارج، في تصريحات له عقب وصوله العاصمة السعودية "الرياض" أن المرأة المصرية دائما لها الدور الريادي والمحوري في بناء الوطن، والمساهمة في كافة الفعاليات الداعمة للدولة، وهو ما رصدنا بمشاركتها بكثافة والإدلاء بأصواتهم والحفاظ على حقوقهن، فضلا عن قيامها بحث أسرهن على المشاركة والتصويت في الانتخابات الرئاسية المقبلة.

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وأكد رئيس شباب المصريين بالخارج، عقب غلق باب التصويت، أن الجاليات المصرية قدمت درسا كبيرا في الوطنية والالتفاف حول القيادة السياسية، وهو ما يضع المواطنين بالداخل أمام مسؤولية كبيرة وهي الحفاظ على ذلك العرس الوطني، وضرورة المشاركة بكثافة أيام 10و11و12 ديسمبر الجاري.

 

ووجه الدكتور محمود حسين، الشكر للسفير المصري بالسعودية أحمد فاروق والقنصل طارق المليجي ولكل طاقم السفارة المصرية على الجهود الكبيرة وغير العادية، التي بذلوها للتيسير على الجالية المصرية، خلال إجراء الانتخابات.

العلاقات الخارجية بحزب مستقبل وطن


وأشاد بالدور المحوري لأعضاء الاتحاد بالمملكة العربية السعودية أعضاء أمانة العلاقات الخارجية بحزب مستقبل وطن وهم شريف النسيري وعلاء ثروت وأمجد المناوي، مؤكدا أن جميع أعضاء الاتحاد البالغ عددهم 3 آلاف عضو في مختلف دول العالم  أدوا دورا مهما لدعم الدولة المصرية في هذا الاستحقاق الدستوري الأهم. 
 

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