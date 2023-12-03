الأحد 03 ديسمبر 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

مجلس الدولة يواصل غدًا استقبال المتقدمين لوظيفة مندوب مساعد من خريجي دفعة 2023

مجلس الدولة
مجلس الدولة

يواصل مجلس الدولة، استقبال ملفات التعيين لوظيفة مندوب مساعد، لدفعة التعينات الجديدة لخريجي  2023، من خريجى الحقوق والشريعة القانون والشرطة غدا الاثنين، وحتى 10 ديسمبر الجاري.

 

وحددت المجلس شروط الالتحاق بالوظيفة بأن لا يقل التقدير عن جيد وأن لا يزيد المتقدم عن 30 عام وأن يجتاز المقابلات والاختبارات، ويتمتع بصحة جيدة.

 

وتم سحب الملفات من يوم 11 نوفمبر، حتي يوم الاحد الموافق 19 نوفمبر الجاري، ويتم تقديم الملفات يوم 2 ديسمبر وحتي 10 ديسمبر 2023.

 

شروط التعيين بمجلس الدولة

 

مسموح لجميع الجنسين، للذكور والإناث.

 

لا يقل التقدير عن جيد.

 

عمر المتقدم لا يزيد عن 30 عام.

 

عدم السقوط من الاختبارات التي يحددها مجلس الدولة.

 

توافر الأهلية والصلاحية والكفاءة المتطلبة لشغل تلك الوظيفة القضائية طبقًا لما تقدره اللجنة المختصة بمجلس الدولة.

 

دفع 1500 جنيه لسحب الملف على الكود المؤسسى رقم 10100801 باسم مجلس الدولة في بنوك الأهلى المصرى - مصر - القاهرة ومكاتب البريد، وفروع مجلس الدولة بالمحافظات.

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