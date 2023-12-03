قوات الاحتلال الإسرائيلى تلقى قنابل مضيئة على خان يونس (فيديو)

أكد مراسل قناة الغد الإخبارية أن قوات الاحتلال الإسرائيلي تلقي قنابل مضيئة على خان يونس، تمهيدًا لقصف عنيف أسوة بالأيام الماضية، حيث شن الاحتلال عددًا من الغارات هدمت فيها المئات من المباني المكتظة بالسكان.

وأشار مراسل الغد الإخبارية إلى أنه منذ الحرب على غزة، كانت تجبر سلطات الاحتلال الإسرائيلي الشعب في شمال غزة على النزوح إلى منطقة خان يونس جنوب قطاع غزة، ولكن في اليوم الـ 58 من الحرب أصبح الجنوب مهددًا أيضًا.

ونوه بأنه خلال 24 ساعة فقط خلفت الغارات الإسرائيلية 700 شهيد، بالإضافة إلى مئات من المصابين، الأمر الذي ينذر بكارثة إنسانية غير مسبوقة، خاصة مع زيادة عدد النازحين.