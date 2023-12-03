رئيس المخابرات الفلسطيني الأسبق: أمريكا الجهة الوحيدة القادرة على وقف العدوان الإسرائيلي

قال اللواء توفيق الطيراوي رئيس المخابرات الفلسطيني الأسبق وعضو اللجنة المركزية لفتح، أن هناك جهد ميداني لشباب المقاومة في التصدي للاحتلال الإسرائيلي.

وأضاف رئيس المخابرات الفلسطيني الأسبق، خلال مداخلة لقناة الغد الإخبارية، أن الولايات المتحدة هي الجهة الوحيدة القادرة على وقف العدوان الإسرائيلي على غزة.

وطالب بضرورة توجيه الضغط العربي على الولايات المتحدة الأمريكية، حيث أن إسرائيل ما هي إلا أداة في أيد الإدارة الأمريكية، ولابد من العمل على هذا لوقف العدوان.

وأشار رئيس المخابرات الفلسطيني الأسبق، إلى أن شعب فلسطين من الشعوب الصامدة في الحرب التي تدخل شهرها الثاني، مؤكدًا أن هناك أكثر من 20 ألف شهيد قد وقع بسبب القصف العشوائي للاحتلال.