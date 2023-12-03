الأحد 03 ديسمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

عالم

قيادى بحركة حماس: الاحتلال لن يحقق أيًا من أهدافه سواء المعلنة أو المخفية

أسامة حمدان
أسامة حمدان

دعا القيادي في حركة حماس أسامة حمدان، مساء اليوم الأحد، إلى تصعيد كل أشكال المقاومة ضد الاحتلال الإسرائيلي.

كما دعا حمدان خلال تصريحات صحفية له مساء اليوم، الدول العربية والإسلامية لإرسال وفود شعبية ورسمية إلى قطاع غزة من أجل كسر الحصار، وفقًا لوكالة شهاب الفلسطينية.

وأكد حمدان أن الاحتلال الإسرائيلي لن يحقق أيًا من أهدافه سواء المعلنة أو المخفية، مشددًا على أن الوعود الإسرائيلية كاذبة وهي جزء من الحرب النفسية.

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استشهاد 26 فلسطينيا في قصف الاحتلال لرفح جنوب غزة

كما أشاد حمدان بالمواقف العالمية الرافضة للعدوان خصوصًا مواقف اليهود المعارضين للكيان الصهيوني ولإدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن.

وتابع القيادي في حماس: "اتضح كذب رواية إسرائيل بشأن عملية 7 أكتوبر والأمثلة على ذلك كثيرة منها ما نشرته صحيفة هآرتس".

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"الوطني الفلسطيني": العدوان الإسرائيلي على غزة عاد أكثر دموية ووحشية

حمدان: الاحتلال الإسرائيلي هو الذي خرق بنود الهدنة وتبادل الأسرى

وأكد حمدان أن الاحتلال الإسرائيلي هو الذي خرق بنود اتفاق التبادل والهدنة وبدأ القصف، مشيرًا إلى أن إسرائيل تواصل ارتكاب المجازر في شمال قطاع غزة والشعب الفلسطيني هناك لا يزال صامدًا.

كما دعا حمدان بلجيكا وإسبانيا للبناء على مواقفهما وقيادة حراك أوروبي لزيارة غزة للاطلاع على جرائم الاحتلال.

وشدد حمدان على أن الحديث عن دخول الاحتلال إلى جنوب غزة واختراق دفاعات المقاومة لا يزال حديثًا إعلاميًا.

واستشهد 26 مواطنًا مساء اليوم الأحد، بعد قصف طائرات الاحتلال الإسرائيلي لمنزلين في مدينة رفح، جنوب قطاع غزة.

وأفادت مصادر محلية بأن 26 مواطنًا على الأقل استُشهدوا وأصيب العشرات، إضافة لعدد من المفقودين، بعد قصف الطيران الحربي الإسرائيلي منزلين يعودان لعائلة الهمص داخل مخيم يبنا، ولعائلة البواب خلف المعصرة في حي الجنينة، في رفح، جنوب القطاع.

فيما توغلت آليات الاحتلال الإسرائيلي، مساء اليوم الأحد، في خان يونس جنوب قطاع غزة، انطلاقًا من المنطقة الشرقية الحدودية في منطقة القرارة شمال شرق خان يونس باتجاه شارع صلاح الدين.

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