الأحد 03 ديسمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

فن

مي كساب تنعى الفنان الراحل أشرف عبد الغفور: "نسألكم الفاتحة"

مي كساب
مي كساب

نعلت المطربة والفنانة مي كساب الفنان أشرف عبد الغفور الذي رحل عن عالمنا منذ قليل بعد تعرضه لحادث سير برفقة زوجته على طريق الإسكندرية الصحراوي.

 

ونشرت مي كساب عبر حسابها الرسمي بموقع الصور والفيديوهات العالمي “انستجرام” صورة للفنان الراحل أشرف عبد الغفور وعلقت عليها قائلة: “إنا لله وإنا إليه راجعون الله يصبر قلبك يا حبيبه قلبي نسألكم الفاتحة والدعاء الفنان الكبير الأستاذ أشرف عبد الغفور في ذمة الله”.

وفاة الفنان أشرف عبد الغفور

توفي الفنان أشرف عبد الغفور عن عمر ناهز 81 عامًا، بعد تعرضه لحادث سير بطريق مصر إسكندرية الصحراوي.

 

وفور وقوع الحادث، جرى نقل الفنان إلى أحد مستشفيات أكتوبر لتلقي العلاج، كما حضر الفنان أشرف زكي، نقيب المهن التمثيلية، لمتابعة التفاصيل وإنهاء الإجراءات.

 

ونعت الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية ببالغ الحزن والأسي الفنان الكبير أشرف عبد الغفور، وتتقدم المتحدة للخدمات الإعلامية والعاملين في قنواتها الإعلامية وإصداراتها وشركاتها، بخالص العزاء لأسرة الراحل، داعية الله أن يتغمده بواسع رحمته وأن يلهم ذويه الصبر والسلوان.

 

الفنان أشرف عبد الغفور قيمة فنية كبيرة ورحلته الفنية تحمل 300 عمل فنى تقريبًا ويمتلك ما يقرب من 100 عمل دينى وتاريخى، ومنها أدواره في مسلسلي "محمد رسول الله"، و"الإمام مالك"، وتجسيده لشخصية "سعيد بن جبير" في مسلسل "عظماء في التاريخ"، وشخصية الخليفة العباسي "موسى الهادي" في مسلسل "مسلسل هارون الرشيد"، ودور سلطان العلماء العز بن عبد السلام فى مسلسل "أئمة الهدى"، بالإضافة إلى مشاركته في عروض أوبريت (الليالي المحمدية) وحلقات برنامج "أسماء الله الحسنى"، فضلا عن الأداء الصوتي الذي قدمه أشرف عبد الغفور لعدد من الكتب ضمن سلسلة (الكتاب المسموع).

 

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