سفير مصر بماليزيا يكشف ما فعله منتخب مصر للهوكي خلال الانتخابات الرئاسية

قال السفير رجائي نصر، سفير مصر في ماليزيا، إنه في مشهد يعكس حبهم لوطنهم واهتمامهم بمستقبله، شارك أبناء الجالية المصرية في ماليزيا في الانتخابات الرئاسية التي جرت اليوم الأحد.



وأشار السفير، في مداخلة هاتفية لبرنامج "صالة التحرير" على فضائية "صدى البلد" مع الإعلامية عزة مصطفى، إلى أن الجالية المصرية في ماليزيا تتكون في معظمها من طلاب وشباب يدرسون في الجامعات الماليزية، وأنهم أبدوا حماسة كبيرة للتصويت في الانتخابات، رغم أن الجمعة هو يوم عمل في ماليزيا، وأن بعضهم استأجر سيارات أو حصل على إذن من رؤساء الجامعات للذهاب إلى السفارة والإدلاء بأصواتهم.

وأضاف السفير أن الشباب المصري في ماليزيا واعي ومشرف وجميل، وأنهم أظهروا تفاعلًا ومسؤوليةً تجاه العملية الانتخابية، مؤكدًا أنه تم فرز الأصوات وإرسال النتيجة إلى الهيئة الوطنية للانتخابات، وأنه لم يحدث أي مشاكل أو عوائق للمصوتين.

وذكر السفير أن المستشار أحمد بنداري، مدير الجهاز التنفيذي للهيئة الوطنية للانتخابات، كان حريصًا على متابعة العملية الانتخابية في كل دولة، والتواصل مع السفراء والاهتمام بسير العملية بشكل سلس ومنظم.

واختتم حديثه بالإشارة إلى زيارة منتخب مصر للهوكي إلى ماليزيا للمشاركة في كأس العالم، وأنهم كانوا من أوائل المصوتين في الانتخابات، وأنهم تلقوا ترحيبًا وتعاونًا من الاتحاد الماليزي للهوكي، مشيرًا إلى أن هناك علاقات طيبة بين مصر وماليزيا، وأن هناك 7 آلاف ماليزي يزورون مصر سنويًا.