السفارة المصرية بتونس تشهد حضورا كثيفا من الجالية للمشاركة بالانتخابات الرئاسية

شهدت السفارة المصرية في تونس حضور كثيف من الجالية المصرية للمشاركة في التصويت بالانتخابات الرئاسية في يومها الثالث والأخير وسط أجواء حماسية كبيرة بين أفراد الجالية، معبرين عن فرحتهم في المشاركة في هذا العرس الديمقراطي.

وقال عميد الجالية المصرية بتونس كارم الجعيدي إنه جاء من صفاقس قاطعا مسافة كبيرة إلى العاصمة تونس للإدلاء بصوته، منوها بأنه حرص على تشجيع وحث أفراد الجالية للمشاركة في الانتخابات لحفظ أمن واستقرار مصر ومن أجل بناء مستقبل باهر.

الحرص على أداء واجبه الانتخابي

واتفق معه خالد سليمان مدير مكتب الشبكة الكورية بتونس مصري مقيم بتونس منذ 15 عاما، مؤكدا حرصه على أداء واجبه الانتخابي في كل الانتخابات.

من جانبه أكد عاصم محمد وهو مصري مقيم بتونس حرصه على اصطحاب زوجته وأبنائه للإدلاء بأصواتهم وهو حقهم الدستوري وواجبهم الوطني، مناشدا المصريين بالخارج بنزول للمشاركة في هذا الاستحقاق الانتخابي.

كما إنه بروح وطنية يملؤها الفخر والأمل، وفي سلاسة ويسر، يواصل أبناء مصر المغتربون، في اليوم الثالث والأخير لاقتراع المصريين بالخارج في الانتخابات الرئاسية 2024، التوافد إلى مقار اللجان الفرعية بالبعثات الدبلوماسية بسفارات وقنصليات مصر في 121 دولة للإدلاء بأصواتهم في الاستحقاق الانتخابي الأهم.

كما حرصت أعداد كبيرة من الشباب وكبار السن على المشاركة في الاستحقاق الانتخابي واستكمال بناء مصر المستقبل ومستقبل الأبناء والأحفاد، سيمفونية يدوى صداها من حيث يتواجد المصريون في بقاع العالم ليصل إلى مصر تجسيدا لإرادة شعب في استكمال مسيرة التنمية والسلام والإنجازات.

إضافة إلى ذلك، شهدت شوارع وميادين مختلف العواصم والمدن الكبرى حول العالم حشودًا من المواطنين المصريين المقيمين فيه شباب وكبار وأطفال للمشاركة في الإنتخابات الرئاسية واختيار رئيس مصر القادم.