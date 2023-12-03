سفيرنا في الجابون: العملية الانتخابية مرت بسلاسة وهناك إقبال جيد من الجالية المصرية

أكد السفير سيف قنديل سفير مصر في الجابون، أن العملية الانتخابية مرت بسلاسة، وهناك إقبال جيد من الجالية المصرية، كما شهد مقر السفارة حضور ممثلي بعثة الأزهر وممثل الكنيسة القبطية، الذين شاركوا على مدار الثلاثة أيام، المخصصة للتصويت والتي بدأت يوم الجمعة الماضية، وتنتهي اليوم الأحد.

وقال خلال مداخلته عبر الفيديوكونفرانس في مؤتمر صحفي للهيئة الوطنية للانتخابات في اليوم الثالث للتصويت بانتخابات الرئاسة، إن صندوق الاقتراع سيغلق خلال ساعتين ونصف، مؤكدًا أن الأمور مرت بسلاسة شديدة دون أي معوقات.

بدأت الجاليات المصرية بالخارج، الجمعة، التصويت في الانتخابات الرئاسية 2024، لمدة 3 أيام من 1 حتى 3 ديسمبر الجاري، بدءًا من التاسعة صباحًا بتوقيت كل دولة، في 137 لجنة فرعية موزعة بمقر البعثات الدبلوماسية في 121 دولة حول العالم.

وتضم قائمة المرشحين للانتخابات الرئاسية كلا من المرشح الرئاسي عبدالفتاح السيسي (رمز النجمة)، والمرشح الرئاسي فريد زهران، رئيس الحزب المصري الديمقراطي (رمز الشمس)، والمرشح الرئاسي عبدالسند يمامة، رئيس حزب الوفد (رمز النخلة)، والمرشح الرئاسي حازم عمر (رمز السلم).