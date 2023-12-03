إزالة عدد من الشون بسوق الساحل ضمن أعمال تلافي تعارضات محور الحضارة

أجرى اللواء مهندس ايمن السعيد رئيس حي مصر القديمة جولة بصحبة الاجهزة التنفيذية والأمنية، والمنطقة الجنوبية لمتابعة أعمال إزالة عدد من الشون بسوق الساحل بمنطقة اثر النبي لتداخلها بنطاق التعارضات لمشروع امتداد محور الحضارة بكورنيش النيل.

وتابع رئيس الحي سير أعمال إزالة التعارضات ونهو أي معوقات لاستكمال المشروع طبقا للجدول الزمني المقرر للانتهاء من الاعمال.

الأعمال تأتي تنفيذا لتوجيهات القيادة السياسية

وأكد اللواء مهندس أيمن السعيد أن الأعمال تأتي تنفيذا لتوجيهات القيادة السياسية بمتابعة المشروعات القومية الكبرى وتعليمات اللواء خالد عبدالعال محافظ القاهرة، والمهندسة جيهان عبدالمنعم نائب محافظ القاهرة للمنطقة الجنوبية.

وكان اجرت المهندسة جيهان عبد المنعم نائب محافظ القاهرة للمنطقة الجنوبية في وقت سابق جولة تفقدية لمتابعة أعمال التطوير القائمة بمشروعات الطرق بنطاق احياء المنطقة الجنوبية حيث تفقدت أعمال إزالة التعارضات لمشروع امتداد محور الحضارة بكورنيش النيل بنطاق حي مصر القديمة طبقا للتوجيهات الرئاسية وتعليمات السيد اللواء محافظ القاهرة.

وحرصت نائب محافظ القاهرة للمنطقة الجنوبية على الاطمئنان على سير أعمال إزالة التعارضات لاستكمال المشروع طبقا للجدول الزمني المقرر للانتهاء من الاعمال، تنفيذا لتوجيهات القيادة السياسية بمتابعة المشروعات القومية الكبرى التي تستهدف القضاء على التكتلات المرورية وخلق محاور جديدة لتيسير الحركة المرورية بشكل يساعد على حركة المواطنين بمختلف انحاء القاهرة.

وخلال متابعتها الدورية اشرفت نائب محافظ القاهرة على ازالة عدد من الشون بسوق الساحل بمنطقة اثر النبي لتدخل الاعمال حيز التنفيذ الفعلي على ارض الواقع على مدار الاسبوع الماضي بعد عقد عدة لقاءات مع التجار والمنتفعين ضمن أعمال المشروع المتكامل لتطوير الكورنيش وإنشاء عدد من المحاور المرورية الجديدة للتباحث في شؤون أعمال التطوير والحصر، والتعارضات الموجودة بمنطقة سوق الغلال والجاري بها التطوير وتنفيذ كوبري جديد بمحور الحضارة بما يحفظ حقوق التجار ويحقق المصلحة العامة.

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