الأحد 03 ديسمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

"انزل شارك".. محافظة القاهرة تنظم ندوات لحث المواطنين على المشاركة بالانتخابات

انزل شارك ندوات تنظمها
"انزل شارك" ندوات تنظمها محافظة القاهرة للمشاركة بالانتخابات

نظمت محافظة القاهرة تحت شعار "إنزل شارك" ندوات لحث المواطنين على المشاركة الإيجابية في الانتخابات الرئاسية المقررة أيام 10 و11 و12 ديسمبر الجارى.
 

ونظمت مديريات الشباب والرياضة، والصحة، والتضامن والمجلس القومى للمرأة مؤتمرات حاشدة فى مختلف أحياء القاهرة وفى المدن التى أقامتها الدول بديل للمناطق غير الآمنة لحث المواطنين من جميع الفئات والأعمار على المشاركة في هذه الانتخابات الهامة لمستقبل مصرنا الحبيبة والتعريف بأهمية المشاركة الإيجابية في الانتخابات، وحق المواطن فى ممارسة دوره فى اختيار مستقبله الذى كفله له الدستور.
 

وأكد اللواء خالد عبدالعال محافظ القاهرة على ثقته فى قيام الشعب المصرى بالمشاركة بفعالية في الانتخابات، داعيًا المواطنين إلى ضرورة التوجه بكثافة إلى صناديق الاقتراع لإظهار الوجه المشرف للدولة المصرية.
 

وأشارت محافظة القاهرة في بيانها إلى أنه تم خلال ندوات التوعية تقديم شرحًا مفصلًا عن الإجراءات اللازمة للمشاركة في الانتخابات، وكيفية تسجيل الناخبين، وشروط الترشح، وآلية التصويت.

محافظ القاهرة يتابع الاستعدادات للانتخابات 

وتفقد اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة في وقت سابق، عددًا من اللجان المعدة لاستقبال الناخبين المشاركين بالتصويت فى الانتخابات الرئاسية المقرر عقدها فى الفترة من ١٠ ــ ١٢ ديسمبر الجارى لمتابعة الاجراءات التى اتخذتها الأجهزة التنفيذية بالمحافظة والتأكد من جاهزيتها.
 

وأشار محافظ القاهرة إلى أن المحافظة انتهت من اعداد كافة المقرات الانتخابية لاستقبال الناخبين بالقاهرة والبالغ عددهم حوالى 8236761 ناخب موزعون علي ٤٥ لجنة عامة بها ٩٦١ لجنة فرعية (مدرسة) داخل 444 مركز انتخابى.
 

وأكد محافظ القاهرة على اقتصار دور الأجهزة التنفيذية بالمحافظة، على تقديم وتوفير التسهيلات اللازمة للتيسير على الناخبين في عملية الاقتراع، بالتنسيق بين كافة أجهزة المحافظة والأجهزة والإدارات المختصة.
 

وأضاف محافظ القاهرة أن المحافظة وكافة أجهزة الدولة تقوم بدورها فى تجهيز وإعداد المقار الانتخابية وتقديم الدعم اللوجيستي مع الالتزام بقواعد الهيئة الوطنية للانتخابات.
 

 

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الانتخابات الرئاسية المشاركة الإيجابية محافظة القاهرة أخبار محافظة القاهرة ندوات

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