الأحد 03 ديسمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

رياضة

جمال محمد علي يقترب من تولى منصب المدير الفني لاتحاد الكرة

جمال محمد علي
جمال محمد علي

اقترب الدكتور جمال محمد علي عضو مجلس إدارة اتحاد الكرة السابق، من تولى منصب المدير الفني لاتحاد الكرة، بعد خطاب الاتحاد الدولى لكرة القدم، الذى ألزم جميع الاتحادات بتعيين مدير فني في اسرع وقت ممكن.

ورشح عدد من أعضاء اتحاد الكرة جمال محمد علي لمنصب المدير الفني للجبلاية، نظرا لخبراته الكبيرة فى العمل الاداري وسبق من قبل توليه عضوية مجلس إدارة اتحاد الكرة، أكثر من مرة كانت اخرها مع اللجنة الخماسية التى ادارات اتحاد الكرة قبل ثلاثة سنوات.

ومن المقرر أن يعقد مجلس إدارة اتحاد الكرة، اجتماعا خلال الساعات المقبلة؛ لحسم عدد من الملفات منها رواتب الأجهزة الفنية لمنتخبات القطاعات، كما سيتم الاستقرار على اختيار المدير الفني للجبلاية. 

ويتولى جمال محمد علي حاليا منصب مدير القطاعات بالاتحاد، بالإضافة توليه مسؤولية استخراج رخص المدربين بجميع درجاتها، ونجح جمال محمد علي فى استخراج الرخص التى لم يحصل عليها المدربون المصريون خلال السنوات الخمس الأخيرة بسب الاتحاد الإفريقي لكرة القدم الذى تحفظ على منح المدربين المصريين الرخص الدولية إلا بعد تنفيذ بعض طلباته. 

انطلاق بطولة كأس الرابطة اثناء بطولة إفريقيا 

ومن ناحية أخرى، قرر عامر حسين عضو مجلس إدارة اتحاد الكرة، رئيس لجنة المسابقات انطلاق بطولة كأس رابطة الأندية أثناء بطولة الأمم الإفريقية المقرر لها يوم 15 يناير المقبل بكوت ديفوار .

وأعلن عامر حسين أن جميع الفرق الدوري وافقت على المشاركة في كأس الرابطة في النسخة المقبلة، مؤكدا فى الوقت نفسه أن بطولة كأس الرابطة ستكون استعداد قوي لجميع الأندية، بعد استئناف الدوري عقب بطولة الأمم الإفريقية ، كما أنها ستكون فرصة امام المدربين لتجربة عدد من اللاعبين البدلاء التى لم يشاركوا بشكل أساسى فى المباريات الماضية .

جمال محمد علي المدير الفني لاتحاد الكرة اتحاد الكرة اجتماع مجلس الجبلاية عانر حسين

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