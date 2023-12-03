محافظ الغربية يؤكد أهمية المشاركة في الانتخابات الرئاسية المقبلة

أكد الدكتور طارق راشد رحمي محافظ الغربية، ضرورة مشاركة وتحفيز جميع المواطنين، للمشاركة في التصويت بالانتخابات الرئاسية المقبلة، لتوصيل رسالة للعالم أجمع على كوننا دولة ديمقراطية فاعلة ومصيرها بيد أبنائها، وأن المصريين سيشاركون بقوة في صناعة القرار، واختيار قائد لسفينة الوطن في المرحلة القادمة، وسط كل هذه التحديات التي تواجه العالم من حولنا.

جاء ذلك خلال الاجتماع الذي عقدة محافظ الغربية مساء اليوم مع مديريات الصحة والتضامن الاجتماعي والزراعة وإدارة المواقف والمجلس القومي للمرأة لحث المواطنين على المشاركة في الانتخابات الرئاسية المقبلة والمقرر إجراؤها أيام 10 و11 و12 ديسمبر المقبل، وممارسة حقهم الدستوري.

المشاركة في الانتخابات واجب وطني واستحقاق دستوري لحماية مسيرة التنمية

وأكد أن المشاركة في الانتخابات واجب وطني واستحقاق دستوري لحماية مسيرة التنمية التي تشهدها مصر.

المشاركة في الانتخابات الرئاسية لها أهمية كبيرة باعتبارها ركيزة أساسية لنظام ديمقراطي

وأضاف رحمي خلال الاجتماع أن المشاركة في الانتخابات الرئاسية لها أهمية كبيرة، باعتبارها ركيزة أساسية لنظام ديمقراطي، وإحدى أهم وسائل المشاركة في الحياة السياسية.

رحمى يؤكد على المشاركه فى الانتخابات في دعم مكانة مصر عالميا

وأشار إلى أهمية ذلك في دعم مكانة مصر عالميا مضيفا أن العاملين في المصالح الحكومية والمديريات وكافة القطاعات والرائدات الريفيات والصحيات والسيدات ربات المنزل لهم دور في تحفيز أسرهم وأولادهم وتشجيعهم على المشاركة والإدلاء بأصواتهم في الانتخابات، لاستكمال مسيرة البناء والتنمية، مطالبا المواطنين بضرورة النزول للمشاركة فى الانتخابات الرئاسية القادمة.