الأحد 03 ديسمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

رياضة

تشكيل مودرن فيوتشر لمواجهة الهلال الليبي بالكونفدرالية

فيوتشر
فيوتشر

أعلن البرتغالي ريكاردو فورموسينيو، المدير الفني لفريق مودرن فيوتشر، عن تشكيل الفريق لمواجهة الهلال الليبي بالكونفدرالية.

وجاء التشكيل على النحو التالي:

حراسة المرمى: محمود جنش

دفاع: محمد ربيعة، محمد عبد السلام، علي الفيل، باسم علي

وسط: غنام محمد، محمد نصير ، عمر كمال ، محمد صادق

هجوم: أحمد عاطف ، مروان محسن

ويجلس على مقاعد البدلاء:
احمد يحيى، عبد الكبير الوادي ، بيلو ، هشام عادل ، كجالي درامي ، علي زعزع ، أيمن الصفاقسي ، محمد فاروق ، عمر السعيد

ويحل بعد قليل وفي تمام الساعة السادسة مساءً بتوقيت مصر وليبيا، فريق مودرن فيوتشر ضيفًا على فريق الهلال الليبي، بملعب ستاد شهداء بنينا بمدينة بنغازي الليبية، ضمن منافسات الجولة الثانية من دور المجموعات لبطولة كأس الكونفدرالية الإفريقية.

ويحل مودرن فيوتشر ضيفا على فريق الهلال الليبي في السادسة مساء اليوم بملعب شهدا بنينا بمدينة بنغازي في الجولة الثانية للمجموعة الأولى في دور المجموعات ببطولة الكونفيدرالية الإفريقية .

يدخل مودرن فيوتشر المباراة ورصيده ثلاث نقاط بعد فوزه على سوبر سبورت يونايتد الجنوب إفريقي بهدف دون رد في الجولة الأولى بينما خسر الهلال أمام اتحاد العاصمة الجزائري حامل اللقب بهدفين نظيفين ويسعى مودرن فيوتشر لحصد نقاط المباراة الثلاث وقطع خطوة كبيرة نحو التأهل للدور ربع النهائي.

خطة متوازنة لمودرن فيوتشر

فريق مودرن فيوتشر بقيادة البرتغالي ريكاردو فورمو سينيو أدى تدريبه الأخير أمس بملعب شهدا بنينا وركز خلاله الجهاز الفني على طريقة اللعب التي سيخوض بها المباراة والتي تعتمد على زيادة الكثافة العددية وتضييق المساحات في وسط الملعب وامتصاص حماس لاعبي الهلال الليبي في بداية المباراة.

وعقد البرتغالي ريكاردو فورمو سينيو جلسة مع لاعبي مودرن فيوتشر طالبهم خلالها بنسيان الهزيمة أمام الزمالك في الدوري المحلي والتركيز في مواجهة اليوم وشرح لهم أسلوب لعب الهلال الليبي على ضوء مباراته الأولى مع اتحاد الجزائر ونقاط القوة والضعف في صفوفه.

ومن المنتظر أن يقوم ريكاردو فورمو سينيو بإجراء بعض التغييرات في التشكيل الذي خاض مباراة الزمالك وأهمها عودة باسم على لمركز الظهير الأيمن وانتقال عمر كمال عبد الواحد لمركز الظهير الأيسر والدفع بثلاثة لاعبين في الوسط لتأمين الجانب الدفاعي والاعتماد  هجومياعلى الثلاثي أيمن الصفاقسي وعبد الكبير الوادي وأحمد عاطف .

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