لليوم الثانى عقب انتهاء الهدنة.. الاحتلال يرتكب مجزرة جديدة شمال وجنوب غزة

شنت طائرات الاحتلال الإسرائيلي مجزرة جديدة، اليوم الأحد، بقصف عنيف على مخيم جباليا شمال قطاع غزة، وذلك في اليوم الثاني من انتهاء الهدنة.

وأفادت وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا"، نقلا عن مصادر محلية، بأن طائرات الاحتلال الحربية شنت سلسلة غارات على مركز سكني، وقصفت بوابة مدرسة الفاخورة بالمخيم التي تؤوي مئات النازحين، وهدمت العديد من منازل المواطنين المأهولة مما أدى لاستشهاد عشرات المواطنين، ووجود العشرات تحت ركام المنازل المدمرة، في ظل عدم تمكن طواقم الدفاع المدني من الوصول لإنقاذ المواطنين وقلة الإمكانات لديهم في ظل الحصار المفروض على القطاع.

وأضافت أن الطواقم الطبية انتشلت عشرات الشهداء والجرحى في قصف الاحتلال منزلا في محيط منطقة أبوإسكندر شمال مدينة غزة.

كما ارتكب الاحتلال الإسرائيلي، خلال الـ24 ساعة الماضية، العديد من المجازر في جميع محافظات قطاع غزة، من خلال القصف العنيف من الطائرات الحربية لمنازل المواطنين الآمنين دون سابق إنذار، وكان أفظع هذه المجازر مجزرة الشجاعية التي قصف خلالها 50 عمارة سكنية ومنزلا، مما أدى لاستشهاد وإصابة مئات المواطنين، منهم من وصل المستشفيات وعدد أكبر ما زال تحت الأنقاض.

واستشهد 7 مواطنين على الأقل في قصف إسرائيلي على منزل في شارع النفق بمدينة غزة.

واستهدفت طائرات الاحتلال مدرسة العائلة المقدسة التي تؤوي عددا كبيرا من النازحين في مدينة غزة.

وقالت مصادر طبية في مستشفى "العودة" إن 3 أطباء واثنين من المسعفين استشهدوا، جراء استهداف مباشر من قوات الاحتلال لهم.

وأطلقت قوات الاحتلال الإسرائيلي النار على مدرسة المزرعة وما حولها في دير البلح، ما أدى لإصابة عدد من المواطنين بينهم أطفال.

مئات الشهداء فى خان يونس وجنوب قطاع غزة

وجنوبا، أصيب العديد من المواطنين في قصف طائرات الاحتلال منزلا وسط خان يونس، كما قصفت مدفعية الاحتلال النازحين الذين يتجهون من الوسطى إلى خان يونس بشكل مباشر.

وأفادت مصادر طبية بأن 37 شهيدا ارتقوا جراء استهداف الاحتلال عددا من المنازل في خان يونس.

وارتفعت حصيلة العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة منذ 7 أكتوبر إلى 15,523 شهيد، وإصابة 41,316 مواطن، و70% من الضحايا أطفال ونساء، كما استشهد 281 من الكوادر الصحية وأصيب المئات، فيما دمر الاحتلال 56 مركبة إسعاف خلال عملها وقتل من فيها من الطواقم والجرحى، كما دمر 56 مؤسسة صحية وأخرج 26 مستشفى و46 مركزا للرعاية الأولية عن العمل.