هذا ما يعنيه فوز مصر بعضوية مجلس المنظمة البحرية الدولية فئة "C"

بعد فوز مصر بعضوية مجلس المنظمة البحرية الدولية الفئة (C) وحصولها على ثالث أكبر عدد اصوات بواقع 142 صوت من إجمالي 166 صوت صحيح لتحتفظ بعضويتها منذ عام 1977 وذلك خلال الانتخابات التى أجريت بمقر المنظمة بالعاصمة البريطانية لندن، يبقى السؤال ماذا تعنى الفئة (C) ؟ وما هى الدول التى تندرج تحت هذه الفئة ؟ وماهى الفئات الأخرى ؟ ومن هى الدول تندرج تحتها ؟ وما اهمية هذا الفوز لمصر ؟ اسئلة عديده يجيب عنها هذا التقرير.

الفئات A- B-C من هى الدول التى تندرج تحت هذه الفئات

منذ أيام قليلة أعلنت وزارة النقل عن فوز مصر بعضوية مجلس المنظمة البحرية الدولية الفئة (C) حيث تنقسم الدول التى نافست فى الانتخابات الى ثلاث فئات الاولى وهى الفئة A هي الدول العشر ذات المصالح الأكبر في تقديم الخدمات البحرية الدولية حسب الترتيب الأبجدي تضم الصين والولايات المتحدة واليونان وإيطاليا واليابان وليبيريا والنرويج وبنما والمملكة المتحدة وجمهورية كوريا.

الفئة B وتضم عشر دول ذات أكبر المصالح في التجارة البحرية الدولية

الفئة B وتضم عشر دول ذات أكبر المصالح في التجارة البحرية الدولية وهي ألمانيا وأستراليا والبرازيل وكندا والإمارات العربية المتحدة وإسبانيا و فرنسا، والهند وهولندا والسويد.

الفئة C فهي تشمل على عشرين دولة والتي لها مصالح خاصة في النقل البحري أو الملاحة

بينما الفئة C فهي تشمل على عشرين دولة والتي لها مصالح خاصة في النقل البحري أو الملاحة و تمثل جميع المناطق الجغرافية الرئيسية في العالم وهي المملكة العربية السعودية، جزر البهاما، بنجلاديش، تشيلي، قبرص، الدنمارك، مصر، الفلبين، فنلندا، إندونيسيا، جامايكا، كينيا، ماليزيا، مالطا، المغرب، المكسيك، بيرو، قطر، سنغافورة، وتركيا.

مصر حصلت على ثالث أكبر عدد اصوات بواقع 142صوت من إجمالي 166 صوت صحيح

ويعد نجاح مصر الذى حققته فى انتخابات المنظمة البحرية الدولية والذى حصلت مصر على ثالث أكبر عدد اصوات بواقع 142صوت من إجمالي 166 صوت صحيح يرجع إلى الدعم الكبير من القيادة السياسية التي تضع ضمن أولوياتها رفع مركز مصر على المستوى الدولي في كافة المجالات وتكليلًا لجهود متضافرة بين وزارتي النقل والخارجية والسفارة المصرية بلندن حيث استمر التنسيق على مدار العاميين السابقين من أجل الترويج لدعم الترشح المصري والحفاظ على مقعد مصر بالمجلس.

ماذا يعنى هذا الفوز

هذا الفوز يجسد دور مصر المحوري في المنطقة والعالم، وتأكيدا على المكانة الرائدة التي تحتلها مصر في مجال النقل البحري والتجارة العالمية فهى تعمل على جذب الاستثمارات الاجنبية فى قطاع النقل البحرى وحركة التجارة العالمية، وذلك لان مصر من أقدم الدول البحرية فهي تتمتع بموقع جغرافي متميز في ملتقى ثلاث قارات، وتمتد حدودها الساحلية على البحر المتوسط لحوالي ١٠٠٠ كم، وتمتد سواحلها على البحر الأحمر إلى٢٠٠٠كم، ويتصل البحران من خلال ممر مائي من أهم الممرات البحرية في العالم ألا وهو قناة السويس والتي نعمل باستمرار على تطويرها وكان آخرها الانتهاء من ازدواج الممر البحري للقناة لتعمل في الاتجاهين، الامر الذي عزز أهميتها، وأضاف لمصر أهمية استراتيجية كبيرة في حركة التجارة العالمية والنقل البحري، ففي مصر 55 ميناء بحري (١٨ ميناء تجاري، 37 ميناء تخصصي). وتشهد كافة الموانئ المصرية حاليا عمليات تطوير شاملة سواء في البنية التحتية / وإنشاء المحطات والأرصفة / وكذا إنشاء موانئ جديدة، / وكان نتيجة ذلك ارتفاع مؤشر الأداء اللوجستي لمصر / ليقفز 11 مركزًا عام ٢٠٢٣ مقارنة بعام ٢٠١٨.

فوز مصر يرجع إلى الدعم الكبير من القيادة السياسية التي تضع ضمن أولوياتها

وفى سياق متصل، قال وزير النقل الفريق كامل الوزير إن فوز مصر يرجع إلى الدعم الكبير من القيادة السياسية التي تضع ضمن أولوياتها رفع مركز مصر على المستوى الدولي في كافة المجالات وتكليلًا لجهود متضافرة بين وزارتي النقل والخارجية والسفارة المصرية بلندن حيث استمر التنسيق على مدار العاميين السابقين من أجل الترويج لدعم الترشح المصري والحفاظ على مقعد مصر بالمجلس والذي احتفظت به منذ 1977، مشيرًا إلى أن الفوز الذى حققته مصر فى انتخابات المنظمة البحرية الدولية IMO يعد انتصارا للإرادة والدبلوماسية المصرية.

وتقدم الفريق مهندس كامل الوزير بالتهنئة الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية والشعب المصري العظيم بمناسبة هذا الفوز الكبير مؤكدًا أن هذا الفوز يجسد دور مصر المحوري في المنطقة والعالم، وتأكيدا على المكانة الرائدة التي تحتلها مصر في مجال النقل البحري والتجارة العالمية

منظمة دولية متخصصة تابعة للأمم المتحدة

جدير بالذكر أن المنظمة البحرية الدولية هي منظمة دولية متخصصة تابعة للأمم المتحدة، تأسست سنة 1948، يقع مقرها في لندن.ومن أهدافها ( السلامة والأمن البحري. - مكافحة أعمال القرصنة والسطو المسلح التي تستهدف السفن. - مكافحة التلوث البحري - إرساء نظاما لتعويض الأشخاص الذين يتكبدون خسائر مالية بسبب التلوث البحري - تأسيس نظاما دوليا لنداءات الاستغاثة وعمليات البحث والإنقاذ.- تحقيق نظام بحري مستدام.

و يتم من خلال المنظمة البحرية الدولية رفع كفاءة استخدام الطاقة، والتكنولوجيا الجديدة والابتكار والتعليم والتدريب البحري، والأمن البحري، وإدارة حركة المرور البحرية وتطوير البنية التحتية البحرية:،كما يتم تطبيق المعايير العالمية التي تغطي هذه القضايا. و تتألف المنظمة البحرية الدولية من عدد 5 لجان رئيسية وعدد 9 لجان فرعية منبثقة عنها إلى جانب مجلس إدارة المنظمة والجمعية العمومية لها.

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