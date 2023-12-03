الأحد 03 ديسمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

سياسي

"مستقبل وطن" ينظم مؤتمرا حاشدا لدعم المرشح الرئاسي عبدالفتاح السيسي ببني مزار

مستقبل وطن ينظم مؤتمرا
مستقبل وطن ينظم مؤتمرا حاشدا لدعم السيسي في بني مزار

نظم حزب مستقبل وطن  مؤتمرا انتخابيا حاشدا لدعم المرشح  الرئاسي عبد الفتاح السيسي في مركز بني مزار شمال محافظة المنيا، حيث نظم الحزب عددا من المؤتمرات خلال الفترة الماضية دعما للمرشح الرئاسى عبد الفتاح السيسى، وعقد عدد من القاءات الجماهيرية للتعريف بالإنجازات التى تحققت على أرض الواقع.

حضر المؤتمر المستشار عبد الوهاب عبد الرازق رئيس حزب مستقبل وطن ورئيس مجلس الشيوخ وعدد من النواب والكتلة البرلمانية للحزب كما شهد المؤتمر حضور لفيف من رجال الدين الإسلامي والمسيحي بكافة طوائفهم وذلك لدعم المرشح الرئاسى عبد الفتاح السيسى، فى الانتخابات الرئاسية المقبلة. 

وألقى المستشار عبد الوهاب عبد الرازق كلمة خلال المؤتمر، أكد فيها أن الرئيس السيسي هو رجل مصر الأول، وقائدها المخلص، الذي أعاد لها عزتها وكرامتها.

 وأضاف أن الرئيس السيسي حقق إنجازات عظيمة خلال فترة ولايته الأولى، منها القضاء على الإرهاب، وتحقيق الاستقرار السياسي والأمني، والتنمية الاقتصادية. وأكد أن الرئيس السيسي يستحق أن يستمر في قيادة مصر خلال الفترة المقبلة، حتى يكمل مسيرة التنمية والبناء. 

واحتشد المواطنون المشاركون فى المؤتمر، قبل بدء المؤتمر بوقت كبير والذين توافدوا من كل مراكز المحافظة لإعلان دعمهم للرئيس السيسى فى الانتخابات الرئاسية، وذلك بمقر انعقاد المؤتمر بمركز شباب بنى مزار بمحافظة المنيا.

ورفع المشاركون في المؤتمر لافتات وشعارات تدعم المرشح الرئاسي عبد الفتاح السيسي، ومنها "السيسي لمصر، مصر للسيسي" ويأتي هذا المؤتمر في إطار الحملة الانتخابية للرئيس السيسي، التي بدأت في جميع أنحاء الجمهورية.

وتضمن المؤتمر تلاوة القران الكريم للقارئ الشيخ محمود الشحات أنور، والوقوف دقيقة حدادا علي أرواح شهداء قطاع غزة بفلسطيين ثم كلمات الحضور، ثم عرض تسجيلى للإنجازات التى تحققت خلال الفترة الماضية. 

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حزب مستقبل وطن المستشار عبد الوهاب عبد الرازق محافظة المنيا مركز بني مزار دعم المرشح الرئاسي عبد الفتاح السيسي

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