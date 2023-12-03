الأحد 03 ديسمبر 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

الآلاف يعلنون دعمهم المرشح عبدالفتاح السيسى فى مؤتمر حزب مستقبل وطن بالمنيا

جانب من الحدث
جانب من الحدث

ينطلق، بعد قليل، المؤتمر الجماهيرى الحاشد الذى يشارك فيه الآلاف من أبناء المنيا، وينظمه حزب مستقبل وطن، بحضور المستشار عبدالوهاب عبدالرازق، رئيس مجلس الشيوخ، وعدد كبير من القيادات الحزبية، وذلك لدعم المرشح الرئاسى عبدالفتاح السيسى، فى الانتخابات الرئاسية المقبلة.

ونظم الحزب عددًا من المؤتمرات خلال الفترة الماضية دعمًا للمرشح الرئاسى عبدالفتاح السيسى، وعقد عدد من القاءات الجماهيرية للتعريف بالإنجازات التى تحققت على أرض الواقع.

وقد احتشد المواطنون المشاركون فى المؤتمر، قبل بدء المؤتمر بوقت كبير، والذين توافدوا من كل مراكز المحافظة لإعلان دعمهم للرئيس السيسى فى الانتخابات الرئاسية، وذلك بمقر انعقاد المؤتمر بمركز شباب بنى مزار بمحافظة المنيا، وسوف يبدأ المؤتمر بالسلام الجمهورى، ويتضمن المؤتمر تلاوة القرآن الكريم، وكلمات الحضور، ثم عرضًا تسجيليًا للإنجازات التى تحققت خلال الفترة الماضية.

السيسي لمرشح الرئاسي عبد الفتاح السيسي محافظة المنيا انتخابات رئاسة مصر القاءات الجماهيرية

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