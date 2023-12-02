السبت 02 ديسمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

انطلاق فعاليات المرحلة الثانية من "حقك تنظمي" في 5 مراكز بالمنيا

إنطلاق المرحلة الثانية
إنطلاق المرحلة الثانية من حملة حقك تنظمي بخمس مراكز المنيا

أعلنت اليوم مديرية الصحة في محافظة المنيا انطلاق المرحلة الثانية من حملة "حقك تنظمي" ضمن مبادرة "أيامنا أحلى" لتقديم خدمات تنظيم الأسرة في المنيا، وذلك بناءً على توجيهات الدكتور خالد عبد الغفار وزير الصحة وتحت رعاية اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا.

من جانبه، قال الدكتور محمد حسنين وكيل وزارة الصحة بالمنيا إن المرحلة الثانية من الحملة التنشيطية لتنظيم الأسرة والصحة الإنجابية تحت شعار "حقك تنظمي"، وذلك ضمن مبادرة "أيامنا أحلى" التي بدأت في 2 ديسمبر وتستمر حتى الأربعاء 6 ديسمبر 2023 في مراكز مطاي والمنيا ومغاغة وملوي وديرمواس.

وأوضح وكيل وزارة الصحة أن الحملة تأتي في إطار توجيهات وزارة الصحة بضرورة وصول خدمات تنظيم الأسرة والصحة الإنجابية كحق مكفول لجميع المواطنين، مؤكدًا أن الحملة تستهدف نشر وتقديم خدمات ووسائل تنظيم الأسرة مجانًا في جميع مراكز وقرى المحافظة، عن طريق الوحدات الصحية والعيادات المتنقلة والمراكز الطبية والمستشفيات.

وأضافت الدكتورة وفاء بدوي، مديرة عامة إدارة تنظيم الأسرة والصحة الإنجابية، أنه سيتم توقيع الكشف الطبي وتقديم خدمات تنظيم الأسرة في العيادات المتنقلة والثابتة، وتوفير وسائل تنظيم الأسرة الحديثة مجانًا، بالإضافة إلى تقديم خدمات التثقيف الصحي.

وأشارت مديرة عامة إدارة تنظيم الأسرة إلى أن المرحلة الأولى من الحملة، التي انطلقت من خلال العيادات المتنقلة والثابتة، بدأت فعالياتها في اليوم الأول يوم الأحد الموافق 26 نوفمبر الماضي، واستمرت حتى يوم الخميس 30 نوفمبر في مراكز بني مزار وسمالوط وأبو فرقاص والعدوة.

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صحة المنيا حملة حقك تنظمي المرحلة الثانية مبادرة أيامنا أحلي 5 مراكز بالمنيا الدكتور محمد حسانين وكيل وزارة الصحة بالمنيا اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا

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