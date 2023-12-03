أبرز جهود الدولة في دعم صادرات الصناعات الغذائية

حققت مصر ارتفاعا في صادراتها من الصناعات الغذائية بسبب مجهودات الدولة نحو دعم الصادرات من خلال الإجراءات والقوانين التي اتخذتها مؤخرًا فضلا عن الاهتمام بتذليل كافة عقبات المصدرين.

وأكدت وزارة التجارة والصناعة، أن هناك اهتمام خاص بدراسة الأسواق العالمية وحركة التجارة الدولية في قطاع الصناعات الغذائية وكذلك دراسة ومتابعة أداء قطاع الصناعات الغذائية المصري بهدف التعرف على فرص النمو في الأسواق الدولية ومحاولة إزالة المعوقات التي تعرقل حركة الصادرات بالتعاون مع وزارة التجارة والصناعة وأجهزة الدولة المصرية الحريصة على تنمية الصادرات وزادة تدفقات النقد الأجنبي.

ويسعى المجلس إلى زيادة الصادرات الغذائية المصرية من خلال الأنشطة التسويقية التي يقوم بها منذ بداية العام الحالي والتي استهلها ببعثة المجلس إلى المملكة العربية السعودية في مطلع العام الحالي مرورًا بالمشاركة في معرض جلف فود دبى، ثم تنظيم بعثة إلى المغرب، ثم البعثة التجارية إلى الولايات المتحدة الأمريكية على هامش معرض سمر فانسى فود بنيويورك، ثم تنظيم المشاركة المصرية بمعرض ورلد فود إسطنبول بتركيا.

وجارى العمل على تنظيم المشاركة في معرض أنوجا بألمانيا ومعرض فوود أفريكا بمصر وجارى ترتيب عدد من البعثات التجارية إلى الجزائر، كينيا، العراق، الصين، الأردن وفلسطين، بجانب المشاركة في تنظيم المهرجان الثاني للنباتات الطبية والعطرية بالفيوم المنعقد في سبتمبر الماضي، وجارى العمل على التعاون في تنظيم مهرجان التمور المصري بسيوة في أكتوبر الجاري.

هذا بجانب الأنشطة والبرامج التدريبية التي يوفرها المجلس للشركات الأعضاء في كافة المجالات ذات الصلة بالقطاع الغذائي وتنشيط الصادرات مثل برامج سلامة الغذاء، والشهادات الدولية المتخصصة في سلامة الغذاء والجودة، التسويق الرقمي والتجارة الإلكترونية، صياغة العقود الدولية، لوجستيات التصدير، الجاهزية للتصدير وأليات فتح الأسواق الدولية، وغيرها من البرامج التدريبة، بجانب الندوات الأسبوعية عبر منصات التواصل الاجتماعي التي تغطى كافة الموضوعات التصديرية التي تهم المصدر المصري بالتعاون مع جهاز التمثيل التجاري، مصلحة الجمارك، مصلحة الضرائب، هيئة التنمية الصناعية، الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات، وزارة الزراعة والمعامل المركزية التابعة لها والتي يمكن متابعتها أسبوعيا او الرجوع إليها في مكتبة المجلس الإلكترونية على قناته على YouTube.

بجانب باقة متميزة من أهم الشركات والكيانات من مقدمي الخدمات تشمل أهم البنوك المصرية، شركات الجودة، شركات الفحص والمراجعة والمطابقة، الشركات الاستشارية، معامل التحاليل، شركات الشحن وخطوط الملاحة العالمية.



وبلغت صادرات الصناعات الغذائية في الأشهر التسعة الأولى من عام 2023 حوالي 3.9 مليار دولار محققة نسبة نمو قدرها 14% وقيمة نمو 464 مليون دولار مقارنة بصادرات نفس الفترة من عام 2022 والتي كانت قد بلغت حوالي 3.4 مليار دولار، وتعد تلك القيمة هي الأعلى في تاريخ صادرات الصناعات الغذائية المصرية لنفس الفترة.

وبلغت صادرات شهر يناير 2023 حوالي 369 مليون دولار بنسبة نمو في القيمة 15% مقارنة بصادرات شهر يناير 2022 والتي بلغت 321 مليون دولار، كما بلغت صادرات شهر فبراير 2023 حوالي 387 مليون دولار بنسبة نمو 5% مقارنة بصادرات شهر فبراير 2022 والتي بلغت 369 مليون دولار، وبلغت صادرات مارس 2023 حوالى 445 مليون دولار بنسبة نمو 2%، وبلغت صادرات شهر إبريل 381 مليون دولار بنسبة تراجع 10% وبلغت صادرات شهر مايو 497 مليون دولار بنسبة نمو 23%.

كما بلغت صادرات شهر يونيو 442 مليون دولار بنسبة نمو 7% وبلغت صادرات شهر يوليو 2023 حوالى 484 مليون دولار بنسبة نمو 63% مقارنة بصادرات شهر يوليو 2022 البالغة 297 مليون دولار، وبلغت صادرات شهر أغسطس 2023 حوالى 505 مليون دولار بنسبة نمو 28% مقارنة بصادرات نفس الشهر من عام 2022 البالغة 395، وبلغت صادرات شهر سبتمبر 2023 حوالى 373 مليون دولار محققة نسبة نمو 3% مقارنة بصادرات سبتمبر 2022 التي بلغت 361 مليون دولار.

وتربعت الصادرات إلى الدول العربية قائمة أهم المجموعات الدولية المستوردة للأغذية المصنعة المصرية خلال الأشهر التسعة الاولى من عام 2023 بقيمة 2127 مليون دولار تمثل 55% من إجمالي الصادرات الغذائية محققة نسبة نمو في القيمة 21%، يليها الاتحاد الأوروبي بقيمة 666 مليون دولار بنسبة نمو 11%% وتمثل 17% من إجمالي الصادرات، الدول الافريقية غير العربية بقيمة 324 مليون دولار وتمثل 8% من إجمالي الصادرات وحققت نسبة نمو في قيمة الصادرات بلغت 15%، الولايات المتحدة الامريكية بقيمة 174 مليون دولار وتمثل 5% من إجمالي الصادرات محققة نسبة تراجع بلغت 9%، باقي المجموعات الدولية بقيمة 591 مليون دولار والتي تمثل 15% من إجمالي الصادرات الغذائية المصرية خلال نفس الفترة ومحققة نسبة نمو 1%.

أما بالنسبة لأهم دول العالم المستوردة للصناعات الغذائية خلال الأشهر التسعة الأولى من عام 2023 فقد احتلت السودان المركز الأول بقيمة 393 مليون دولار وبنسبة نمو 164% وقيمة نمو 244 مليون دولار مقارنة بصادرات نفس الفترة من عام 2022، يليها المملكة العربية السعودية في المركز الثاني بقيمة صادرات 305 مليون دولار ونسبة تراجع 4%، فلسطين في المركز الثالث بقيمة 198 مليون دولار ونسبة نمو 34%، ليبيا بقيمة 194 مليون دولار ونسبة نمو 23%، أمريكا بقيمة 174 مليون دولار ونسبة تراجع 9%، اليمن بقيمة 146 مليون دولار ونسبة نمو 14%، الأردن بقيمة 144 مليون دولار ونسبة نمو 6%، العراق بقيمة 134 مليون دولار ونسبة نمو 30%، إيطاليا بقيمة 132 مليون دولار ونسبة نمو 69%، الجزائر بقيمة 109 مليون دولار ونسبة تراجع 8%، الامارات العربية المتحدة بقيمة 108 مليون دولار ونسبة نمو 12%، هولندا بقيمة 104 مليون دولار ونسبة نمو 1%، الصين بقيمة 103 مليون دولار ونسبة تراجع 4%، إسبانيا بقيمة 86 مليون دولار ونسبة نمو 45%، ألمانيا في المركز الخامس عشر بقيمة 82 مليون دولار ونسبة تراجع 2%، وحيث تمثل صادرات الدول الخمسة عشر الموضحة نسبة 62% من إجمالي صادرات القطاع خلال الأشهر التسعة الأولى من عام 2023.

كما احتلت السودان قائمة أهم الدول التي حققت أعلى قيمة زيادة في الصادرات خلال الفترة من يناير إلى سبتمبر من عام 2023 مقارنة بنفس الفترة من عام 2022 بقيمة صادرات 393 مليون دولار وقيمة زيادة في الصادرات 244 مليون دولار، يليها إيطاليا بقيمة صادرات 132 مليون دولار وقيمة زيادة في الصادرات 54 مليون دولار، فلسطين بقيمة صادرات 198 مليون دولار وقيمة زيادة في الصادرات 50 مليون دولار، ليبيا بقيمة صادرات 194 مليون دولار وقيمة زيادة في الصادرات 36 مليون دولار، العراق بقيمة صادرات 134 مليون دولار وقيمة زيادة 31 مليون دولار، إسبانيا بقيمة صادرات 86 مليون دولار وقيمة زيادة في الصادرات 27 مليون دولار، البرازيل بقيمة صادرات 40 مليون دولار وقيمة زيادة بلغت 27 مليون دولار، المغرب بقيمة صادرات 81 مليون دولار وقيمة زيادة بلغت 22 مليون دولار، مدغشقر بقيمة صادرات 36 مليون دولار وقيمة زيادة في الصادرات 21 مليون دولار، اليمن بقيمة صادرات 146 مليون دولار وقيمة زيادة 18 مليون دولار، الامارات بقيمة صادرات 108 مليون دولار وقيمة زيادة 11 مليون دولار.

وبالنسبة لأهم السلع الغذائية التي تم تصديرها خلال الأشهر التسعة الأول من عام 2023 في المركز الأول مركزات صناعة المشروبات الغازية بقيمة 394 مليون دولار، الدقيق والنشاء ومنتجات المطاحن بقيمة 373 مليون دولار، سكر وجلوكوز ولاكتوز بقيمة 364 مليون دولار، الفراولة المجمدة بقيمة 284 مليون دولار، أغذية محضرة للحيوان بقيمة 190 مليون دولار، بسكويت ومحضرات أساسها الحبوب بقيمة 159 مليون دولار، خضار مجمد بقيمة 150 مليون دولار، محضرات غذائية متنوعة بقيمة 146 مليون دولار، شيكولاته بقيمة 128 مليون دولار، عصائر بقيمة 125 مليون دولار، محضرات خضر ومعلبات 116 مليون دولار، خمائر بقيمة 102 مليون دولار، زيتون مخلل بقيمة 96 مليون دولار، زيوت طعام بقيمة 88 مليون دولار تبغ وابدال تبغ مصنعة بقيمة 84 مليون دولار، وغيرها من المنتجات.