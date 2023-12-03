السكرتير المساعد للبحيرة يتفقد المقرات الانتخابية فى دمنهور وإيتاى البارود

وجهت الدكتورة نهال بلبع، نائب محافظ البحيرة، بالمتابعة المستمرة للمقرات الانتخابية بالمحافظة للوقوف على جاهزيتها لاستقبال الناخبين للإدلاء بأصواتهم فى الانتخابات الرئاسية.

حيث قام كامل غطاس، السكرتير العام المساعد للمحافظة، بتفقد عدد من المقرات الانتخابية بمركزى دمنهور وإيتاى البارود، وذلك للوقوف على جاهزيتها لإجراء الانتخابات الرئاسية، بحضور العميد أمجد البنا المستشار العسكري للمحافظة، ومحمد كجك رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة دمنهور، وشعبان بصيص رئيس مركز ومدينة إيتاى البارود، وخالد الصماد مدير الإدارة التعليمية بالمركز.

حيث تفقد السكرتير العام عددا من المقرات الانتخابية بمركز دمنهور؛ للوقوف على جاهزيتها للانتخابات الرئاسية، وهى مدارس "محمد خميس الرسمية للغات، ومعاذ بن جبل الثانوية بنات، والثانوية العسكرية، وعمرو الوكيل الثانوية بنات، والجمهورية والسيدة زينب، ومركز إعداد القادة، ومعهد الفتيات، ومعهد القراءات، ومركز خدمة صلاح الدين".

كما تفقد السكرتير العام للمحافظة المقرات الانتخابية بمركز ومدينة إيتاى البارود بمدارس "عمرو بن العاص للغات، والشهيد عزت النمر الثانوية العسكرية، والشهيد محمود قطب الثانوية للبنات، والشهيد محمد محمود الحصاوى، ومعهد شنديد الابتدائى الأزهرى".

وشدد السكرتير العام المساعد على تنفيذ توجيهات نائب محافظ البحيرة برفع درجة التأهب والتأكد من جاهزية جميع المقرات الانتخابية، مع مراعاة كبار السن وذوى الاحتياجات الخاصة والسيدات بشكل يحقق الأمان واليسر للمواطنين في الإدلاء بأصواتهم، مع توفير كافة سبل الراحة لهم.

وأشار كامل غطاس إلى أن المحافظة وكافة أجهزة الدولة تقوم بدورها في تجهيز وإعداد المقار الانتخابية وتقديم الدعم اللوجستي، والعمل على توفير وسائل الراحة للمواطنين أثناء الإدلاء بأصواتهم، والالتزام بقواعد الهيئة الوطنية للانتخابات خلال الانتخابات الرئاسية المقرر عقدها في الفترة من 10-12 ديسمبر الجارى بالداخل.

كما أكد أهمية تهيئة الأجواء المناسبة أمام الناخبين للإدلاء بأصواتهم في سهولة ويسر، وتحويل هذا الحدث إلى عُرس ديمقراطي حقيقي، من خلال إنهاء كافة أعمال النظافة العامة داخل وخارج اللجان، مع رفع كفاءة دورات المياه العمومية والمرافق العامة.