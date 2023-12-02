"الجمعية المشتركة" تنظم مؤتمرا لتأييد الرئيس في أبو المطامير بالبحيرة

أقامت الجمعية التعاونية الزراعية المشتركة في مركز أبو المطامير، برئاسة المهندس عمران أبو هديمة وبالتعاون مع الجمعيات المحلية في مركز أبو المطامير، مؤتمرا لتأييد الرئيس عبد الفتاح السيسي وحث المزارعين على المشاركة في العملية الانتخابية.

وأقيم المؤتمر تحت رعاية وبحضور المهندس موفق محمود ساري، وكيل الوزارة ورئيس قطاع الزراعة بالبحيرة، وحضور المهندس محمد عبد السلام تركي، مدير عام التعاون الزراعي بالبحيرة، والمهندس عاطف أبو شليل، رئيس الجمعية المشتركة بأبو حمص وعضو الاتحاد العام وعضو الجمعية المركزية بالبحيرة، المهندس عبد المنعم بخيت، والدكتور جمال ساري، الإدارة العامة للتعاون الزراعي بالبحيرة، ومديري إدارات الزراعة والتعاون في المركز، والمحاسب إبراهيم طريده، وكيل وزارة المالية السابق والسياسي البارز، ومجالس إدارات الجمعيات الزراعية للائتمان بمركز أبو المطامير، والعاملين في الإدارات الزراعية والتعاون الزراعي في المركز.

وبدء المؤتمر بالسلام الوطني ثم القرأن الكريم ثم قام رئيس الجمعية المهندس عمران ابوهديمه بالترحيب بالحضور وأوضح الدور الفعال للتعاونيات في الاستحقاقات الانتخابية وبالأخص انتخابات الرئاسة مطالبا الجميع بضرورة المشاركة الايجابية من أجل امن واستقرا مصرنا الحبيبة ومؤكدا على ثقته الكاملة فى جميع التعاونين بمركز أبو المطامير بأن سيكون لهم دور مهم جدا فى الظهور بشكل لائق ينم عن وعى التعاونيين السياسى خاصة فى مركزى أبو المطامير وجناكليس.

وفى كلمته، أكد المهندس موفق محمود سارى وكيل الوزارة، على الإنجازات التي تحققت لصالح المزارعين والدعم الكامل من الدولة لهم والوقوف خلف القيادة لتجنب الدولة من المخاطر التي تحيط بها من كل الجوانب، وأوضح الدور الهام الذي يقوم به الجيش والشرطة في الحفاظ على الأمن والأمان والاستقرار لصالح الدولة والمواطن.

كما أكد المهندس موفق سارى، على ضرورة مشاركة جميع الزراعيين من مهندسين وتعاونيين، بالإضافة إلى أهالينا فى كافة ربوع المحافظة فى العملية الانتخابية والمشاركة الايجابية فى اختيار استقرار وامن وأمان بلدنا الحبيبة مصر، مطالبا كافة الحضور أن يدعوا جيرانهم وأصدقائهم للحضور والمشاركة، مفسرا ضرورة ذلك لكون الدول تنظر إلى هذه الانتخابات الرئاسية بشكل مختلف ويتمنون سقوط مصر، وهذا ما لم يحدث أبدا نظرا لوعى الشعب المصرى وقدرته الفائقة فى الحفاظ على بلدهم ودعمهم الدائم لفخامة الرئيس وايمانهم التام بأن مصر ستظل دوما هى الوطن الأكبر فى المنطقة ورمانة الميزان فى العالم كله، خاصة وأننا سمعنا ورأينا موقف مصر الثابت على المبدأ وتصريحات الزعيم عبد الفتاح السيسى فيما يخص أهالينا بغزه وفلسطين ولأننا نؤمن بأن مصر تعيش فترة استقرار وأمن وأمان يشهد بذلك العالم كله، لذلك نناشد الجميع بضرورة التكاتف ورد الجميل لرئيس مصر ولمصرنا الحبيبة فى ظل هذه الظروف الراهنة التى تمر به كافة الدول المجاورة لنا.

وتحدث المهندس محمد تركي مدير عام التعاون الزراعى، عن أهمية المشاركة السياسية للتعاونيات والدور المحوري الذي تقوم به الدولة من أجل المواطن ودعمها المستمر للمواطن البسيط وحث الجميع على التوافد على اللجان الانتخابية، خاصة وان عدد التعاونين على مستوى المحافظة كبير جدا وإذا أضفنا لهم أسرهم ستكون النسبة الأكبر لنا لذلك فعلينا جميعا واجب وطنى لازم نلتزم به وهو التواجد والحشد لأيام الانتخابات حتى تظهر مصرنا بصفة عامه ومحافظتنا بصفة خاصة بشكل مشرف لنا جميعا بالإضافة إلى رد الجميل إلى الرئيس عبد الفتاح السيسى الذى نجح بالوصول بمصر إلى بر الأمان فى ظل الظروف الدولية الراهنة.

وتحدث الحاج عاطف أبو شليل عضو الاتحاد التعاوني الزراعي، عن الحجم الحقيقي للفلاح وحث القيادات التعاونيه على دعوه كل المزارعين وأسرهم بالذهاب إلى اللجان الانتخابية ليعرف الجميع قيمه النسبة التصويتية للمزارع المصري ونحن نعلم ان محافظة البحيرة تصل نسبة المزارعين من أهالينا الى أكثر من 60% من الكتلة التصويتية بالبحيرة وهذا يؤكد أهمية مشاركاتنا فى العملية الانتخابية التى تعد الأهم فى تاريخ مصر وهذة الانتخابات تعتبر رد الجميل للرئيس بالإضافة إلى اعترافنا بأهمية الأمن والأمان والاستقرار الذى نعيش فيه الآن لذالك فأطالب بأهالينا بالمشاركة وهذا ما اثق به ان شاء الله.

وتحدث المهندس جميل الخويسكي مدير زراعة ابوالمطامير، وأوضح أن كافه العاملين بالقطاع لديهم حماس شديد على المشاركة والحشد حرصا منهم على الدولة والحفاظ عليها، وأفادت المهندسة سلوي عرمان مدير التعاون الزراعي بابو المطامير، وأوضحت الدور الذي تقوم به المرأه الريفية والتي تمتهن مهنه الفلاحة سيكون لها الدور الحيوي في هذه المرحلة بعدما ما نالت حظها من حقوق في ظل القيادة السياسية الحالية، وأشار المهندس محمود بدر مدير تعاون جناكليس وأوضح بأن كل المصريين يعون جيدا المشاركة الفعاله في تلك الانتخابات وسيكون لهم دورهم الفعال للظهور بالمظهر اللائق أمام العالم كله، وقال المهندس رمضان سعد مدير زراعة جناكليس أن الكل يسعى للحشد أيام الانتخابات وسيكون بالمظهر المشرف وذالك من أجل الاستقرار والتنمية لمصرنا الحبيبة.

وفى كلمته الخبير الاقتصادي والسياسي البارز المحاسب ابراهيم طريده وكيل أول وزاره المالية السابق وابن ابوالمطامير، موضحا الإنجازات التي تحققت في الفترة الاخيره من مبادرات رئاسية عادت بالخير على الشعب المصري وذكر على سبيل المثال القضاء على فيرس سي والتأمين الصحي الشامل والإصلاح الاقتصادي الذي سوف يعم علي الشعب المصري بالخير ويكون له مردودة الطيب ودعا الجميع للتوافد على اللجان الانتخابية، ثم تحدث المهندس عادل الشيخ وكيل زراعه ابوالمطامير عن الرؤية الثاقبة للقيادة في التعامل مع الأحداث والدعم الكامل لسيادته

واختتم المهندس عمران أبو هديمة رئيس الجمعية، المؤتمر بتوجيه الشكر لكل الحضور وعلى الحماس الكامل والوعي لدى جميع القيادات التعاونية بالمركز والعاملين بالقطاع بأهمية الوقوف بجانب الدولة وخاصة في الفترة الحالية بالمشاركة الفعالة وأوضح أن هناك لجان ستكون لها الدور الحيوي في تلك الأيام بالمرور على الجمعيات للاجتماع بالمزارعين وحثهم على الحضور بمعرفة الجمعية المشتركة والإدارات الزراعية وإدارتي التعاون الزراعي، وأوضح أيضًا أن الجمعية التي ستكون لها الدور الأكبر في هذا الحدث ستكرم في الجمعية العمومية للمشتركة بعد الانتخابات، ووعد المهندس موفق ساري، بأنه هو الذي سيقوم بالتكريم وتعهد الجميع بتأييد ومبايعة وانتخاب الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيسًا لجمهورية مصر العربية لفترة رئاسة جديدة، حفظ الله مصر وشعبها وجيشها وتحيا مصر تحيا مصر تحيا مصر.