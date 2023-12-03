المصريون فى لندن يتوافدون على لجان الاقتراع للمشاركة بالانتخابات الرئاسية (فيديو)

يواصل أبناء الجالية المصرية في لندن التوافد على مقر اللجنة الانتخابية بالسفارة المصرية، اليوم الأحد، للتصويت في الانتخابات الرئاسية 2024، لليوم الثالث منذ بدء تصويت المصريين بالخارج.

وفتحت السفارة المصرية أبوابها في تمام التاسعة صباحًا أمام المصريين المقيمين في لندن لليوم الثالث على التوالي؛ للإدلاء بأصواتهم في الانتخابات الرئاسية 2024 للمصريين بالخارج.

انطلاق الانتخابات الرئاسية للمصريين بالخارج

وبدأت الجاليات المصرية بالخارج، أمس الأول الجمعة، التصويت في الانتخابات الرئاسية 2024، وذلك لمدة 3 أيام من 1 حتى 3 ديسمبر الجاري، بدءًا من التاسعة صباحًا بتوقيت كل دولة، وذلك في 137 لجنة فرعية موزعة بمقر البعثات الدبلوماسية في 121 دولة حول العالم.

قائمة المرشحين

وتضم قائمة المرشحين للانتخابات الرئاسية كلًا من: المرشح الرئاسي عبدالفتاح السيسي (رمز النجمة)، والمرشح الرئاسي فريد زهران، رئيس الحزب المصري الديمقراطي (رمز الشمس)، والمرشح الرئاسي عبدالسند يمامة، رئيس حزب الوفد (رمز النخلة)، والمرشح الرئاسي حازم عمر، رئيس حزب الشعب الجمهورى (رمز السلم).

المصريون في لندن يتوافدون على لجان الاقتراع للمشاركة بالانتخابات الرئاسية (فيديو)