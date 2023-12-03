تحسين المظهر العام لمحور محمد علي فهمي حتى محور المشير

واصلت هيئة نظافة القاهرة أعمالها لليوم الثاني على التوالي؛ لرفع التراكمات والمخلفات وتسوية وتمهيد الأرض وتحسين المظهر العام لمحور محمد علي فهمي حتى محور المشير.

ووجّه اللواء إيهاب الشرشابي، رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة لنظافة وتجميل وإنارة القاهرة المركزية للشؤون الفنية والإنقاذ المركزي بالتعاون مع المركزية للنظافة بالدفع بفرق العمل من المعدات الثقيلة والسيارات لتسوية ورفع مخلفات البناء والهدم والرتش وتحسين الموقع العام بطول الطريق بمحور محمد علي فهمي.

وفي سياق آخر أعلنت المنطقة الجنوبية بمحافظة القاهرة أمس، تشغيل كوبري إبراهيم الرفاعي "العاشر" سابقًا بعد عددٍ من التطويرات قامت بها أجهزة المنطقة الجنوبية بمحافظة القاهرة.

من جهته، أوضح حي مصر القديمة بأن آخر الأعمال التي تمت في كوبري الرفاعي إنارته بالكامل بعد أن تم الانتهاء الكامل من تطويره.

وأشار حي مصر القديمة في بيانه إلى أن تطوير كوبري إبراهيم الرفاعي، يأتي ضمن سلسلة من الأعمال تقوم بها أجهزة المنطقة الجنوبية بحي مصر القديمة أبرزها محور الحضارة في الوقت الحالي.

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