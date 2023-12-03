الأحد 03 ديسمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

إحالة عصابة سرقة الشقق السكنية فى النزهة للمحاكمة

حبس
حبس

قررت نيابة النزهة، إحالة المتهمين بسرقة الشقق السكنية للمحاكمة أمام محكمة الجنح، وأدلوا بسرقة شقة فى منطقة النزهة باعترافات تفصيلية فى التحقيقات، حيث قال المتهمون إنهم تخصصوا فى سرقة الشقق السكنية بأسلوب "كسر الكالون"، وأضافوا أنهم راقبوا الشقة قبل سرقتها وتأكدوا أنها خالية من السكان، مشيرين إلى أنهم يتقاسمون المسروقات فيما بينهم.

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إحالة نقاش وزميله لمحكمة الجنح بتهمة سرقة السيارات بالتجمع

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سيدة وراء سرقة مبالغ مالية من شقة في العجوزة

بدأت تفاصيل الواقعة بورود بلاغ من مواطن أفاد فيه بتعرضه لسرقة مشغولات ذهبية ومبالغ مالية من داخل شقته، تم تشكيل فريق بحث وتبين من التحريات والتحقيقات أن وراء الواقعة 3 عاطلين، تم القبض عليهم وأمرت النيابة بحبسهم على ذمة التحقيق، وصدر القرار السابق.

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