غرفة عمليات التنسيقية: اليوم الثالث يشهد كثافة مشاركة المصريين فى أوروبا

تواصل غرفة العمليات المركزية في تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين رصدها ومتابعتها للعملية الانتخابية لانتخابات الرئاسة للمصريين في الخارج، حيث تعمل الغرفة على مدار الـ24 ساعة لمتابعة كل دول العالم، وتفتتح اللجان الانتخابية عملها في الساعة 9 صباحًا وتغلق التصويت في الساعة 9 مساءً بالتوقيت المحلي لكل دولة، في 121 دولة من خلال 137 سفارة وقنصلية، وفقًا لقرارات الهيئة الوطنية للانتخابات، دون أي مخالفات انتخابية مؤثرة على سير العملية الانتخابية.

ورصدت الغرفة المركزية كثافة التصويت للمصريين بالخارج في القارة الأوروبية في اليوم الثالث للتصويت، حيث إنه إجازة أسبوعية في الدول الأوروبية، وقد تابعت الغرفة احتفالات المصريين في الخارج في مختلف دول العالم، خارج مقار السفارات والقنصليات، وانتظام سير العملية الانتخابية وفقًا لقرارات الهيئة الوطنية للانتخابات.

وقد انتهى التصويت في كل من نيوزلاندا وأستراليا واليابان، في اليوم الثالث والأخير في تمام الساعة 9 م بالتوقيت المحلي لكل دولة، ويستمر التصويت في مختلف دول العالم حتى الـ9م من توقيت كل دولة، كما رصدت الغرفة استمرار حشود المصريين وأسرهم في دول الخليج العربي لليوم الثالث على التوالي.