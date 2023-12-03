توافد أبناء الجالية المصرية باليونان على اللجان للإدلاء بأصواتهم فى انتخابات الرئاسة (فيديو)

توافد أبناء الجالية المصرية باليونان في اليوم الثالث بكثافة على اللجان الانتخابية من أجل الإدلاء بأصواتهم في الانتخابات الرئاسية.

وبدأت الجاليات المصرية بالخارج، أمس الجمعة، التصويت في الانتخابات الرئاسية 2024، وذلك لمدة 3 أيام من 1 حتى 3 ديسمبر الجاري، بدءًا من التاسعة صباحًا بتوقيت كل دولة، وذلك في 137 لجنة فرعية موزعة بمقر البعثات الدبلوماسية في 121 دولة حول العالم.

وتضم قائمة المرشحين للانتخابات الرئاسية كلًا من: المرشح الرئاسي عبدالفتاح السيسي (رمز النجمة)، والمرشح الرئاسي فريد زهران، رئيس حزب المصري الديمقراطي (رمز الشمس)، والمرشح الرئاسي عبدالسند يمامة، رئيس حزب الوفد (رمز النخلة)، والمرشح الرئاسي حازم عمر (رمز السلم).