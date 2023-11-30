مواطنة من ذوي الهمم: "الرئيس السيسي قدم لنا الكثير.. وشعرنا بالتقدير في عهده”

قالت المواطنة هاجر شعلان، خلال مؤتمر لذوي الهمم دعمًا للمرشح الرئاسي عبد الفتاح السيسي، بالاسكندرية: أطالب الرئيس القادم بمواصلة الاهتمام بذوي الهمم واستكمال مسيرة الرئيس عبد الفتاح السيسي.

وتابعت: “الرئيس السيسي منحنا الكثير من الحقوق.. وخلال ولايته شعرنا بالتقدير”

وأعربت عن فخرها بالدور الكبير للرئيس عبد الفتاح السيسي، وجهوده الكبيرة التي ساهمت في توفير الخدمات المتكاملة لذوي القدرات الخاصة من نوادي ومواصلات مجانية وكارت شامل متكامل لجميع اهتمامتهم ومعاشات ومستشفيات خاصة بذوي القدرات الخاصة.

وتواجد الاطفال من ذوي الاعاقة رفقه اولياء امورهم، لتوجيه رسالة دعم للمرشح عبد الفتاح السيسي "كمل مشوارك" لؤد الجميل على ماتم من انجازات ودعم لابناء الدولة المصرية من ذوي القدرات الخاصة في ظل الاهتمام بكافة شرائح المجتمع.

وحددت الهيئة الوطنية للانتخابات موعد 8 ديسمبر المقبل؛ ليكون الصمت الانتخابي عقب الدعاية الانتخابية للمرشحين لخوض الانتخابات الرئاسية.

وأعلنت الهيئة الوطنية للانتخابات القائمة النهائية للمرشحين للانتخابات الرئاسية، والرموز الانتخابية التي سيستخدمها المرشحون بالسباق الرئاسي، وذلك وفقًا للجدول الزمني للإجراءات الانتخابية التي حددته الهيئة.

وتبدأ فترة الصمت الانتخابي قبل يومين من تاريخ الاقتراع الذي يبدأ من الساعة 9 صباحًا حتى الساعة 9 مساء، خلال ثلاثة أيام 10و11و12 ديسمبر 2023.

الهيئة الوطنية للانتخابات

وحمل قرار الهيئة الوطنية للانتخابات بشأن القائمة النهائية للمرشحين رقم 28 لسنة 2023، الذي تم نشره في الجريدة الرسمية.

وتضمنت القائمة النهائية للمرشحين كلًا من: عبدالفتاح سعيد حسين خليل السيسي وشهرته عبدالفتاح السيسى رمز النجمة رقم 1 في استمارة الانتخابات، ومحمد فريد سعد زهران، وشهرته فريد زهران رمز الشمس قم 2، وعبدالسند حسن محمد يمامة وشهرته عبدالسند يمامة رمز "النخلة" رقم 3، وحازم محمد سليمان محمد عمر وشهرته حازم عمر رمز "السلم" رقم 4.