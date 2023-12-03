الأحد 03 ديسمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

الدين لله

وزير الأوقاف: تخصيص 60 مليون جنيه لأهل غزة والأسر المصرية الأولى بالرعاية

وزير الأوقاف
وزير الأوقاف

أعلن الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف، عن تخصيص 30 مليون جنيه من حساب صكوك الإطعام لأشقائنا في غزة و30 مليونا للأسر الأولى بالرعاية بجمهورية مصر العربية بالتعاون مع تحيا مصر.

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رسالة وزير الأوقاف إلى قادة العالم: بدون وقف قتل النساء والأطفال تفقد المؤسسات الدولية مصداقيتها

جاء ذلك في منشور لوزير الأوقاف، عبر صفحته على موقع إكس، ظهر اليوم الأحد.

برنامج "صحح قراءتك" بالمساجد الكبرى

كانت وزارة الأوقاف، قد أطلقت الخميس، برنامج "صحح قراءتك" بالمساجد الكبرى، على أن تكون البداية من مسجد السيدة نفيسة رضي الله وعنها وأرضاها بالقاهرة.

وأعلنت وزارة الأوقاف أن البرنامج يتيح لراغبي التلاوة وحضور مجالس القرآن الكريم، والراغبين في تصحيح تلاوتهم تحقيق ذلك، بحيث يقرأ أحد كبار القراء أو أحد أئمة المسجد يوميًّا ربع حزب، بالترتيب من أول القرآن الكريم إلى خاتمته ويردد الحاضرون التلاوة خلفه.

وأكدت وزارة الأوقاف أنه حال وجود درس بالمسجد يكون الدرس في حدود عشر دقائق، يبدأ عقبه مباشرة مجلس التلاوة.

الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف صحح قراءتك صكوك الإطعام صكوك الإطعام لأشقائنا في غزة أشقائنا في غزة

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