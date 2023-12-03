وزير الأوقاف: تخصيص 60 مليون جنيه لأهل غزة والأسر المصرية الأولى بالرعاية

أعلن الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف، عن تخصيص 30 مليون جنيه من حساب صكوك الإطعام لأشقائنا في غزة و30 مليونا للأسر الأولى بالرعاية بجمهورية مصر العربية بالتعاون مع تحيا مصر.

جاء ذلك في منشور لوزير الأوقاف، عبر صفحته على موقع إكس، ظهر اليوم الأحد.

برنامج "صحح قراءتك" بالمساجد الكبرى

كانت وزارة الأوقاف، قد أطلقت الخميس، برنامج "صحح قراءتك" بالمساجد الكبرى، على أن تكون البداية من مسجد السيدة نفيسة رضي الله وعنها وأرضاها بالقاهرة.

وأعلنت وزارة الأوقاف أن البرنامج يتيح لراغبي التلاوة وحضور مجالس القرآن الكريم، والراغبين في تصحيح تلاوتهم تحقيق ذلك، بحيث يقرأ أحد كبار القراء أو أحد أئمة المسجد يوميًّا ربع حزب، بالترتيب من أول القرآن الكريم إلى خاتمته ويردد الحاضرون التلاوة خلفه.

وأكدت وزارة الأوقاف أنه حال وجود درس بالمسجد يكون الدرس في حدود عشر دقائق، يبدأ عقبه مباشرة مجلس التلاوة.