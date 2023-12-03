الأحد 03 ديسمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

المشدد 3 سنوات لعامل بتهمة الاتجار فى المخدرات بسوهاج

حبس متهم
حبس متهم

عاقبت محكمة جنايات سوهاج، اليوم الأحد عاملا بالسجن المشدد 3 سنوات وغرامة 50 ألف جنيه لاتهامه بالاتجار في الحشيش وجوهر الميثامفيتامين بدائرة مركز المنشاة.

صدر الحكم برئاسة المستشار محمد جمال عوض، وعضوية المستشارين محمد حسن إبراهيم، وإيهاب عبدالمنعم أبو سالم، بأمانة سر سيد على بكر ووليد ملقى.

بداية أحداث الواقعة عندما وردت معلومات لضباط مباحث مركز المنشاة، مفادها قيام المتهم بالاتجار فى الحشيش المخدر وجوهر الميثامفيتامين، وبعد تقنين الإجراءات تأكدت صحة المعلومات الواردة من أحد المصادر السرية وأن المتهم بترويج بضاعته على عملائه من الشباب وأصحاب الكيف وتم القبض عليه وبحوزته كمية من الحشيش وجوهر الميثامفيتامين، وبمواجهته اعترف بالواقعة وتمت إحالته إلى محكمة الجنايات والتى أصدرت حكمها المتقدم.

محكمة جنايات سوهاج عامل السجن المشدد الحشيش وجوهر الميثامفيتامين مركز المنشأة المستشار محمد جمال عوض

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