الأحد 03 ديسمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

اقتصاد

الكويت تعلن استكمال بناء مصفاة تكرير الزور وعودة العمليات بعد الانقطاع المؤقت

مصفاة تكرير الزور
مصفاة تكرير الزور

أعلنت الشركة الكويتية للصناعات البترولية المتكاملة (كيبيك) في بيان صادر اليوم الأحد، نجاح بناء الوحدتين الثالثة والأخيرة في مصفاة تكرير الزور، وأكدت أن الوحدتين تعملان حاليًا.

وكانت الشركة قد أعلنت في منتصف نوفمبر الماضي عن استئناف تدريجي للعمليات في مصفاة الزور بعد توقف مفاجئ. 

إعادة تشغيل المصفاة بشكل تدريجي

كما أشارت في بيانها الأخير إلى اتخاذها "كافة الإجراءات لإعادة تشغيل المصفاة بشكل تدريجي" عقب الانقطاع الذي تعرضت له إمدادات الوقود والغاز بسبب خلل في صمام رئيسي.

ضمان استمرار توفير المنتجات البترولية

وتعمل "كيبيك" على استعادة الطاقة الإنتاجية السابقة خلال مدة تقدر بنحو 10 أيام، وذلك في إطار جهودها المستمرة لتحسين أداء مصفاة الزور وضمان استمرار توفير المنتجات البترولية بشكل مستدام.

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صفاة تكرير الزور الكويت لشركة الكويتية للصناعات البترولية كيبيك البترول

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