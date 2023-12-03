ضبط 97 قطعة سلاح ناري خلال 24 ساعة

شن قطاع الأمن العام، بوزارة الداخلية بالتنسيق مع مديريات الأمن، حملات موسعة بجميع مديريات الأمن؛ لضبط الخارجين عن القانون.

وأسفرت الحملات خلال 24 ساعة عن ضبط 97 قطعة سلاح نارى، 221 قضية مخدرات، وتنفيذ 58256 أحكام قضائية متنوعة، وتنفيذ 58256 أحكام قضائية متنوعة، ضبط 221 قضية مخدرات بحوزة 249 متهما.

وضبط 23 متهمًا، و8 متهمين في مجال ضبط القائمين بأعمال البلطجة، وضبط 214 دراجة نارية مخالفة، 22628 مخالفة مرورية متنوعة، وفحص 40 من سائقى السيارات على الطرق السريعة للكشف عن تعاطيهم المواد المخدرة، وتبينت إيجابية 10 منهم.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية، وإخطار اللواء محمود أبوعمرة، مساعد وزير الداخلية لقطاع الأمن العام، الذي أمر بالعرض على النيابة للتحقيق.