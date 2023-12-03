الأحد 03 ديسمبر 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

سياسي

فى ثالث أيام التصويت.. توافد الجالية المصرية فى فيتنام على السفارة للمشاركة بالانتخابات الرئاسية

الانتخابات الرئاسية
الانتخابات الرئاسية في الخارج

بدأ المصريون في فيتنام في التوافد على مقر السفارة المصرية، للإدلاء بأصواتهم بالانتخابات الرئاسية المصرية 2024.

وتُجرى العملية الانتخابية خارج مصر في عدد 137 سفارة وقنصلية في 121 دولة حول العالم، والتي صدر قرار مجلس إدارة الهيئة الوطنية للانتخابات رقم (27) لسنة 2023 بتحديد مقراتها وعناوينها.

وأكدت الهيئة الوطنية للانتخابات أنه يحق لكل مصري مقيد بقاعدة بيانات الناخبين، ويكون متواجدًا خارج البلاد خلال الأيام الثلاثة المحددة للانتخابات، سواء أكان مقيمًا أو مسافرًا لفترة وجيزة، أن يدلي بصوته في العملية الانتخابية بواسطة بطاقة الرقم القومي، أو جواز السفر الساري المتضمن الرقم القومي.

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