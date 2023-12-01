سفيرة مصر بفيتنام: لدينا حصر لأغلب المصريين.. ونتواصل معهم عبر المنصات المختلفة

قالت السفيرة أمل سلامة، سفيرة مصر لدى فيتنام، إن الجالية المصرية في فيتنام يتراوح تعدادها بين 150 إلى 200 مواطن فقط، أغلبهم يعملون إما في مهنة التدريس أو أصحاب شركات صغيرة، لافتة إلى أن السفارة لديها حصر لأغلب المصريين المقيمين في فيتنام، والتواصل الدائم معهم عبر المنصات المختلفة.

وأضافت سلامة، عبر مداخلة هاتفية على فضائية "اكسترا نيوز"، اليوم الجمعة، أن المصريين في فيتنام أعربوا منذ البداية عن رغبتهم في المشاركة بالانتخابات الرئاسية والإدلاء بأصواتهم، متوقعة تزايد الإقبال على اللجان الانتخابية المخصصة لهم بعد الانتهاء من ساعات العمل.

وتابعت: "يوما السبت والأحد عطلة رسمية في فيتنام، ومتوقع تزايد إقبال الناخبين على اللجان الانتخابية خلالهما أيضًا".

وتوجهت سفيرة مصر لدى فيتنام، بالشكر للهيئة الوطنية للانتخابات التي بذلت جهودًا كبيرة للتنسيق مع السفارات والقنصليات والهيئات الدبلوماسية المختلفة في إطار الاستعدادات والتسهيلات التي حرصت على منحها للمصريين في الخارج.