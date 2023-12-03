الأحد 03 ديسمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

إحالة أوراق متهم بقتل مواطن في الإسكندرية إلى المفتي

اعدام
اعدام

قضت محكمة جنايات الإسكندرية، برئاسة المستشار شوقى إبراهيم بإحالة أوراق المتهم بقتل مواطن لفرض البلطجة والسيطرة، إلى فضيلة المفتي؛ للبت في إعدامه.

تعود أحداث القضية المقيدة، برقم 19681 لسنة 2022 جنايات قسم شرطة الدخيلة عندما تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الإسكندرية،إخطارًا من ضباط قسم شرطة الدخيلة، يفيد بقيام المتهم بقتل المجني عليه، داخل حجز القسم.

تبين من التحقيقات قيام المتهم "م.ا.ا" نجار، بقتل المجني عليه " ع.ص.م" مع سبق الاصرار والترصد وذلك بأن بيت النية علي الثأر منه لخلاف وشجار سابق وقمع بينهم،وعقد العزم علي ازهاق روحه،فأتاه يتلصص من ظهره مختلسا لسلاح أبيض من طي ملابسه،وهم بمباغته به بطعنه في مقدمة الصدر أفقده القدرة علي المقاومة، وتولي بالتعدي عليه بطعنتين بأماكن متفرقة في جسده مستخدما في ذلك نصل معدني مدبب الحافة.

وكشفت التحقيقات عن أنه علي اثر مشادة مساء اليوم السابق للواقعة فيما بين المتوفي والمتهم بسبب تحصل المتوفي علي سكين كانت بحوزة المتهم، لفرض سطوته علي المودعين بغرفة الحجز لرغبته في الحصول علي لقب كبير الحجز، ورفض المتوفي رده إليه خشية إستخدام المتهم له، ونشب بينهما شجار، فقام المتهم باستغلال انشغال المحجوزين بشجار بينهم.

واختلس السلاح من طيات ملابس المتوفي الذي كان يقف أمام الباب وطعنه به، وعند تدخل أحد المحجوزين تعدي عليه وسقط المتوفي أرضا، وتوفي متأثرا بإصابته.

وتبين من شهادة واقع الجدول أن المتهم محبوس علي ذمة القضية رقم 30813 لسنة 2021 بتهمه القتل ومحكوم عليه بالسجن المؤبد، وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق التي قررت إحالته الي محكمة جنايات الإسكندرية.

محكمة جنايات الإسكندرية قتل مواطن فرض البلطجة فضيلة المفتي إعدام أحداث القضية

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