المشدد 5 سنوات لعامل مغسلة سرق آخر فى الإسكندرية

قضت محكمة جنايات الإسكندرية، برئاسة المستشار محمد رفعت جبر، رئيس المحكمة، بمعاقبة عامل بمغسلة بالسجن المشدد لمدة 5 سنوات عما أسند إليه، وألزمته بالمصاريف الجنائية، بعد اتهامه بسرقة شخص بالتحايل عليه. صدر الحكم بعضوية كل من المستشار باسل حسن علي والمستشار يوسف سعد أحمد، وسكرتير المحكمة ماجد سعد.

بلاغ بسرقة شخص

ترجع أحداث القضية المقيدة، برقم 5531 لسنة 2023 جنايات قسم شرطة المنتزة ثالث عندما تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الإسكندرية، إخطارا من ضباط قسم شرطة المنتزه ثالث، يفيد بقيام المتهم بسرقة المجني عليه تحت تهديد السلاح بدائرة القسم.

المتهم أشهر سلاحًا أبيض واستولي علي مبلغ مالي

كشفت التحقيقات قيام المتهم ي.ال.غ، عامل بمغسلة، بالاتصال بالمجني عليه " ر.ز.د" عامل، وأبلغه بقدرته هو وآخرين علي إعادة دراجته فتقابل معه واتفق معه علي إعطاءه مبلغ مالي مقابل إعادة الدراجة البخارية، وأبلغه بالحضور بمفرده، وما أن وصل للمكان، أشهر المتهم سلاحا أبيض سكين واستولي علي المبلغ المالي، وكان في انتظار مجهولين، وقام المجني عليه بتحرير محضر بالواقعة، وتولت النيابة التحقيق التي قررت إحالة المتهم إلي محكمة جنايات الإسكندرية، التي أصدرت حكمها السابق في جلستها المنعقدة.

وقضت محكمة جنايات الإسكندرية، برئاسة المستشار ضياء محمد هريدي، رئيس المحكمة، بمعاقبة المتهم "ا.س.ال" بالسجن المشدد 10 سنوات، عما أسند إليه، وألزمته بالمصاريف الجنائية لاتهامه بالسرقة بالإكراه، صدر الحكم بعضوية كل من المستشار محمود أحمد عبد الوهاب، والمستشار معتز نور الدين محمد، والمستشار إبراهيم حسيني فايد، وسكرتير المحكمة محمد عثمان.

وترجع أحداث القضية المقيدة، برقم 15088 لسنة 2023 جنايات، وتبين من التحقيقات، أنه حال قيادة المجني عليه "م.ح.ع" سائق، دراجته البخارية توكتوك فوجئ بقيام المتهم "ا.س.ال" عاطل، يعترض طريقه مشهرا بيده سلاحا أبيض محاولا إيقافه ولعدم استجابته له تعدي عليه بعدة ضربات، وتمكن من الاستيلاء على الدراجة البخارية وحافظة نقوده ومبلغ مالي 500 جنيه وهاتف محمول وفر هاربا، وتحرر محضربالواقعة، وتمكنت وحدة المباحث من ضبطه، وبعرضه على النيابة قررت إحالته إلى محكمة جنايات الإسكندرية، التي أصدرت حكمها علي المتهم في جلستها المنعقدة.