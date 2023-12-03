الأحد 03 ديسمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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ماهر فرغلى: فوجئت بالمشاركة الكثيفة للمصريين بالخارج فى الانتخابات الرئاسية

ماهر فرغلي
ماهر فرغلي

قال الباحث في شئون الإسلام السياسي ماهر فرغلي، إنه فوجئ بالأعداد الكبيرة التي شاركت في الانتخابات الرئاسية 2024 في الخارج.

وأضاف فرغلي خلال حواره لبرنامج "صباح الخير يا مصر" المُذاع على القناة الأولى المصرية، أنه لأول مرة نرى تلك الأعداد في تصويت انتخابات الرئاسة، مؤكدًا أن المصريين بالخارج يعرفون أهمية أصواتهم ومشاركتهم في هذا الاستحقاق الدستوري في اللحظة الفارقة التي تمر بها مصر والمنطقة بأكملها.

نسبة المشاركة كبيرة جدًا

وأشار إلى أن أعداد الشباب والنساء في الانتخابات الرئاسية كبيرة جدًا، موضحًا أنه على سبيل المثال مشاركة المصريين في دولة السنغال كبيرة جدًا بالإضافة إلى دول إفريقيا وأمريكا اللاتينية.

كما أكد أن تعامل المرشحين الأربعة مع الانتخابات أمر محترم جدًا، حيث لا توجد أي إشكاليات مثلما كان يحدث قبل ذلك، مشيرًا إلى أن الانتخابات أيام جماعة الإخوان كانت تشهد مهازل كبيرة جدًا في الخارج من استقطابات وهجوم ونقدم هدام.

ماهر فرغلي الانتخابات الانتخابات الرئاسية انتخابات الرئاسة المصريين في الخارج

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