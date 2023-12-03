غدًا.. مؤتمر جماهيرى حاشد لحزب المؤتمر بالشرقية لدعم المرشح الرئاسى عبدالفتاح السيسى

يعقد حزب المؤتمر برئاسة الربان عمر المختار صميدة عضو مجلس الشيوخ، ومؤسس مجلس القبائل العربية، مؤتمرًا حاشدًا لدعم المرشح الرئاسي عبدالفتاح السيسي وذلك في تمام الساعة الخامسة مساء غدٍ الإثنين بمدينة القرين بمحافظة الشرقية تحت عنوان "في حب مصر" تحت رعاية النائب إبراهيم شحاتة عضو مجلس الشيوخ وعضو اللجنة العامة لمجلس الشيوخ عن حزب المؤتمر.

قيادات حزبية وبرلمانية

ويشارك في المؤتمر رؤساء الأحزاب السياسية، والهيئة البرلمانية لنواب محافظة الشرقية، وتنسيقية شباب الأحزاب، وأعضاء مجلسي النواب والشيوخ، والقيادات التنفيذية بالمحافظة.

سلسلة مؤتمرات

يأتي ذلك في إطار سلسلة المؤتمرات التى عقدها حزب المؤتمر لدعم المرشح الرئاسي عبدالفتاح السيسي والتى بدأها بمؤتمر جماهيري حاشد بمحافظة شمال سيناء والذي شارك فيه قيادات الحزب وعدد من المسئولين التنفيذيين بمدينة العريش.

المؤتمر يؤكد دعمه للرئيس السيسي في الانتخابات الرئاسية

وكان حزب المؤتمر قد أعلن عن دعمه لترشيح الرئيس عبدالفتاح السيسي في الانتخابات الرئاسية ٢٠٢٤، واعتباره مرشح الحزب، ونظم الحزب سلسلة مؤتمرات وندوات دعمًا للرئيس السيسي، كما شكل المؤتمر لجنة لإدارة الإجراءات الحزبية المتبعة لدعم ترشح الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، لفترة رئاسية جديدة.

تشكيل لجنة إدارة الانتخابات الرئاسية بحزب المؤتمر

وقال الحزب، إن اللجنة برئاسة الربان عمر المختار صميدة وعضوية نواب رئيس الحزب، الدكتور مجدي مرشد، اللواء طارق رسلان، الدكتور السعيد غنيم، اللواء رضا فرحات، المستشار أحمد حلمى الشريف، أحمد عمران، الشيخ على فريج، سليمان العبادي، النائب أحمد مقلد، أحمد خالد، محمد رمضان، عبدالعزيز محمود.

وتعمل لجنة إدارة العملية الانتخابية بحزب المؤتمر على تنسيق الجهود مع جميع القوى السياسية والوطنية الداعمة لترشيح الرئيس عبدالفتاح السيسى لفترة رئاسية جديدة.